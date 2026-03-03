SAT: ¿Cómo usar el simulador de la declaración anual 2025? Paso a paso

En este 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto a disposición en su página web el Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas. En este año, la herramienta de apoyo facilitará a las y los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal. El simulador de la Declaración Anual 2025 tendrá nuevas actualizaciones y mejoras este año, las cuales estarán disponibles durante el mes de marzo; para ingresar a ella puedes hacerlo desde aquí. Otra ventaja del simulador de la Declaración Anual 2025 del SAT es que no requieres acudir a las oficinas del SAT para llevar a cabo el ejercicio; el trámite es en línea a través del portal oficial.Estos son los requisitos para usar el simulador de la Declaración Anual 2025 del SAT:Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2026:*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS