SAT: ¿Cómo usar el simulador de la declaración anual 2025? Paso a paso

En este 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto a disposición en su página web el Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas. En este año, la herramienta de apoyo facilitará a las y los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal.

El simulador de la Declaración Anual 2025 tendrá nuevas actualizaciones y mejoras este año, las cuales estarán disponibles durante el mes de marzo; para ingresar a ella puedes hacerlo desde aquí.

¿Cómo usar el simulador de la Declaración Anual 2025 del SAT?

Otra ventaja del simulador de la Declaración Anual 2025 del SAT es que no requieres acudir a las oficinas del SAT para llevar a cabo el ejercicio; el trámite es en línea a través del portal oficial.

Estos son los requisitos para usar el simulador de la Declaración Anual 2025 del SAT:

RFC y tu contraseña vigente o la e.firma

Una vez dentro del apartado de “Declaraciones”, tendrás que seleccionar la opción de “Simulador” y elegir el ejercicio 2025. De esta manera, el sistema te mostrará automáticamente los ingresos reportados por tus patrones y las facturas que fueron clasificadas como deducciones personales.

Recuerda que durante la navegación, es vital revisar la pestaña de “Deducciones personales”. Aquí aparecerán los gastos facturados con el uso de CFDI correcto (como honorarios médicos o primas de seguros).

¿Cuándo se debe hacer la declaración de impuestos 2025?

Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2026:

Personas morales (empresas): del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Personas físicas: del 1 al 30 de abril de 2026.

La declaración se presenta en línea a través del portal del SAT, utilizando RFC y contraseña o e.firma vigente.

