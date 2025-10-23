Bolsa Mexicana concluye al alza

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves un avance del 0.33 %, con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 61 mil 511.95 unidades, en una sesión con cierres positivos entre los principales mercados en el mundo.

"El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global, debido al optimismo sobre la reunión entre (el presidente estadounidense Donald) Trump y (su homólogo chino) Xi Jinping", explicó la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0.33 %, para por segunda sesión consecutiva", luego de tres retrocesos en fila.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Becle (+13.08 %), GCC (+4.5 %), Gentera (+4.13 %), Bimbo (+2.37 %) y Pinfra (+1.88 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con el resultado de este jueves, el IPC ubicó su rendimiento en octubre en -2.23 % y en lo que va del año se apunta un +24.23 %.

"Al interior del índice, 22 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno positivo", mencionó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.27 % frente al dólar, al cotizar en 18.39 unidades por billete verde, frente a los 18.44 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 180.6 millones de títulos por un importe de 13.809 millones de pesos.

De las 627 firmas que cotizaron en la jornada, 370 terminaron con sus precios al alza, 232 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO) con el 13.08 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 11.25 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 4.57 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool, con el -10.16 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -7.05 %, y de la empresa de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el -4.36 %.

