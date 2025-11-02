Se acerca una de las fechas más esperadas para muchas y muchos: el Buen Fin 2025, donde diversas tiendas ofrecen una gran variedad de ofertas y descuentos. Entre las tiendas participantes se encuentra Liverpool. Aprovecha las grandes promociones de hasta el 50 % de descuento que Liverpool trae para ti.

Pantallas en descuento en Liverpool por el Buen Fin 2025

Pantalla Smart TV LED de 32 pulgadas Full HD 32LR650BPSA, de 7 mil 999 pesos a 4 mil 362 pesos.

Pantalla Smart TV Crystal UHD de 98 pulgadas 4K UN98DU9000FXZX, de 85 mil 713 pesos a 47 mil 142 pesos.

Pantalla Smart TV QLED de 65 pulgadas 4K QN65Q65DAFXZX, de 21 mil 427 pesos a 16 mil 070 pesos.

SAMSUNG: Pantalla Smart TV LED de 65 pulgadas 4K UN65DU7000FXZX, de 18 mil 721 pesos a 14 mil 401 pesos.

SAMSUNG: Pantalla Smart TV LED de 75 pulgadas 4K UN75DU7000FXZX, de 21 mil 509 pesos a 19 mil 049 pesos.

SHARP: Pantalla Plasma de 65 pulgadas HD 4TC65EL8UR con Roku TV, de 15 mil 899 pesos a 12 mil 649 pesos.

LG: Pantalla Smart TV OLED de 55 pulgadas 4K OLED55C4PSA, de 24 mil 284 pesos a 18 mil 213 pesos.

LG: Pantalla Smart TV LED de 43 pulgadas 4K/UHD 43UR7800PSB, de 7 mil 599 pesos a 6 mil 749 pesos.

DAEWOO: Pantalla Smart TV LED de 40 pulgadas Full HD DAW40FR con Roku TV, de 4 mil 399 pesos a 4 mil 199 pesos.

SAMSUNG: Pantalla Smart TV LED de 40 pulgadas Full HD QN4023, de 5 mil 144 pesos a 3 mil 957 pesos.

SAMSUNG: Pantalla Smart TV LED de 55 pulgadas 4K UN55DU8000FXZX, de 24 mil 999 pesos a 18 mil 999 pesos.

¿Cuándo es el Buen Fin 2025 en Liverpool?

El Buen Fin 2025 en Liverpool se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Se trata de uno de los fines de semana más importantes para la economía del país, ya que representa una oportunidad para impulsar las ventas en las tiendas nacionales y, al mismo tiempo, para que los consumidores aprovechen grandes descuentos en los productos de su preferencia.

