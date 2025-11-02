Este Día de Muertos , Tiendas Soriana trae para sus clientes variedad en pan de muerto , el alimento más buscado por las y los mexicanos durante la celebración del 2 de noviembre. La cadena mexicana extendida con sucursales en todo el país ofrece desde el tradicional pan de muerto hasta nuevas y dulces experiencias nuevas con este tradicional alimento.

Soriana se ha comprometido con satisfacer las necesidades de productos y servicios de las comunidades mexicanas, para lo cual ha desarrollado distintos formatos que se adecúan a las necesidades de las localidades en las que se ha establecido la cadena comercial, y en cada una podrás encontrar pan de muerto en distintas presentaciones. Los formatos de Soriana donde encontrarás pan de muerto son las siguientes:

Soriana Híper

Soriana Súper

Soriana Mercado

Soriana Express

MEGA Soriana

*Sujeto a disponibilidad en tienda.

Lee también: Sheinbaum envió mensaje a familiares de víctimas del incendio en Hermosillo

Pan de muerto en Soriana

En este Día de Muertos, Soriana ofrece para sus clientes pan de muerto recién horneado que promete deleitar a quienes lo degusten. Para este 2 de noviembre, encuentra esta deliciosa preparación, ya sea con relleno de crema, con la tradicional cobertura de azúcar, o con las nuevas presentaciones de mazapán, galleta oreo o chocolate. No dudes en acompañar tu selección con un café o un chocolate caliente para crear la combinación perfecta.

A continuación te compartimos las distintas presentaciones y los precios del tradicional pan dulce. No dudes en sorprender a tu familia y amistades con este manjar que encontrarás disponible en tu sucursal Soriana más cercana.

Pan de muerto cubierto de azúcar 6 piezas en 99 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto individual Dulce de Leche en 29.90 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto individual Mazapán en 29.90 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto individual Hershey's en 29.90 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto individual en 19.90 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto familiar en 120 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto individual Bubulubu en 29.90 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto individual Hershey's en 29.90 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto individual Oreo y Queso en 29.90 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

Pan de muerto individual Crunch en 29.90 pesos

Pan de muerto. ESPECIAL / Soriana

*Consulta la disponibilidad directamente en tienda.

Te recomendamos: Banco implementará ESTA estrategia contra lavado de dinero en cobro de remesas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF