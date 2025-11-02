Este Día de Muertos, Tiendas Soriana trae para sus clientes variedad en pan de muerto, el alimento más buscado por las y los mexicanos durante la celebración del 2 de noviembre. La cadena mexicana extendida con sucursales en todo el país ofrece desde el tradicional pan de muerto hasta nuevas y dulces experiencias nuevas con este tradicional alimento.Soriana se ha comprometido con satisfacer las necesidades de productos y servicios de las comunidades mexicanas, para lo cual ha desarrollado distintos formatos que se adecúan a las necesidades de las localidades en las que se ha establecido la cadena comercial, y en cada una podrás encontrar pan de muerto en distintas presentaciones. Los formatos de Soriana donde encontrarás pan de muerto son las siguientes:*Sujeto a disponibilidad en tienda.En este Día de Muertos, Soriana ofrece para sus clientes pan de muerto recién horneado que promete deleitar a quienes lo degusten. Para este 2 de noviembre, encuentra esta deliciosa preparación, ya sea con relleno de crema, con la tradicional cobertura de azúcar, o con las nuevas presentaciones de mazapán, galleta oreo o chocolate. No dudes en acompañar tu selección con un café o un chocolate caliente para crear la combinación perfecta.A continuación te compartimos las distintas presentaciones y los precios del tradicional pan dulce. No dudes en sorprender a tu familia y amistades con este manjar que encontrarás disponible en tu sucursal Soriana más cercana.*Consulta la disponibilidad directamente en tienda.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF