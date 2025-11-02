Pensión IMSS: ¿Se retrasó el pago de aguinaldo en noviembre de 2025?

Con el inicio de noviembre, las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentran a la espera del depósito correspondiente al mes, en el cual, además del pago ordinario, también se incluye el monto del aguinaldo.

Usualmente, el instituto realiza la dispersión de los recursos económicos el primer día de cada mes, sin embargo, algunos factores pueden ocasionar retrasos, como la celebración de días festivos o la coincidencia de las fechas con fines de semana.

¿Cuándo llega el pago de la pensión IMSS de noviembre 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el depósito de la pensión de noviembre de 2025 se efectuará el lunes 3 de dicho mes. Esto se debe a que los días 1 y 2 cayeron en sábado y domingo, jornadas inhábiles para las operaciones bancarias.

Cabe señalar que las únicas personas que recibirán el pago del aguinaldo son las pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley de 1973. El monto equivale a una mensualidad completa de la pensión, por lo que estos derechohabientes recibirán un pago doble.

En contraste, las personas pensionadas bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, y que reciben su pensión a través de una Afore, no recibirán aguinaldo, ya que este esquema no contempla dicho beneficio.

El monto de la pensión del IMSS varía, pues depende de factores personales como el régimen al que pertenece el pensionado, el salario base de cotización, el número de semanas cotizadas y la edad de retiro.

El pago se deposita en la cuenta bancaria a nombre del pensionado que se proporcionó al realizar el trámite de pensión.

MB

