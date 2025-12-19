Banco del Bienestar fija meta de 41 millones de clientes en 2030

Al concluir el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Banco del Bienestar espera llegar a 41 millones de clientes.

La institución, encargada de la dispersión de programas sociales, planea lograr la meta apoyada de productos de ahorro e inversión, indica el Programa Institucional Banco del Bienestar 2025-2030.

Reconoce retos en el alcance y penetración de los servicios bancarios, cuya falta de infraestructura limita un mejor aprovechamiento del sistema financiero.

"Si bien se ha observado un progreso en infraestructura digital, ya que el acceso a internet alcanzó 75% de los hogares y la posesión de teléfonos inteligentes 83%, para 2024 persisten brechas entre la población beneficiaria de programas sociales: sólo 64% de este grupo cuenta con acceso a internet y 59% tiene un teléfono celular, frente a 78% y 88%, respectivamente, en la población no beneficiaria", estableció el programa.

"Estas diferencias limitan el aprovechamiento pleno de los servicios financieros digitales y requieren intervenciones focalizadas en la población objetivo de la institución", agregó el documento.

El Banco del Bienestar, que a septiembre tenía activos por 175 mil millones de pesos e integra el sistema de banca de desarrollo mexicano, llegó este año a 31 millones de beneficiarios de programas sociales.

Se trata de un crecimiento de 20% en comparación con 2024 y casi cuatro veces más de los 7.9 millones que registró en 2018.

Para ponerlo en perspectiva, BBVA, el principal banco privado del país, finalizó 2024 con un total de 32.4 millones de clientes.

El plan establece que la institución será referente internacional de banca pública con enfoque social para 2045, operando como plataforma nacional de desarrollo financiero inclusivo y sostenible.

Cobertura total

"Su operación estará plenamente digitalizada, con cobertura total en zonas rurales, comunidades indígenas y afromexicanas, así como en regiones con rezago socioeconómico. Ofrecerá productos y servicios financieros diseñados a partir de las necesidades de las comunidades, con participación activa de las personas usuarias", indicó.

Destacó que el impacto del Banco del Bienestar va a trascender lo financiero, contribuirá al fortalecimiento de la autonomía económica, la equidad social y la justicia territorial, consolidándose como un pilar institucional del Estado mexicano para construir un país más justo, incluyente y solidario.

El banco planea capacitar durante el presente sexenio a 2 millones de personas en temas de educación financiera para que divulguen mejores contenidos a los beneficiarios de programas sociales, además de que reforzará su aplicación móvil y centro de atención telefónica, a la par de desarrollo de productos de inversión y ahorro.

"Promover y facilitar el ahorro y la inversión entre beneficiarios de programas sociales y población prioritaria del Banco del Bienestar, para mejorar su capacidad financiera. Identificar las necesidades, patrones de comportamiento y preferencias financieras de la población beneficiaria para diseñar y ofertar productos y servicios que les generen bienestar", marcó entre sus objetivos hacia 2030.

Sin crédito en sector social

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, dijo que la institución no regresará al otorgamiento de crédito, que abandonó al arrancar el sexenio pasado para sanear las carteras de la entidad.

"En materia de crédito, como parte del sector financiero hacendario, tenemos una institución hermana que es la Financiera para el Bienestar y es la se encarga de dar los microcréditos. El Banco del Bienestar se va a encargar solamente de la dispersión de programas sociales" , señaló el directivo.

Para 2026, explicó que los principales cambios es la posibilidad de que la aplicación del Banco del Bienestar, con más de 25 millones de descargas en dispositivos móviles, permita realizar transferencias, ya que de momento sólo está habilitada para consultar saldos.

En ahorro, el directivo indicó que además de los beneficiarios de programas sociales, se pretende captar a 10 millones de clientes adicionales en productos de ahorro, uno de los principales objetivos del Banco del Bienestar como parte de la política de inclusión financiera de la actual administración.

"Vamos a incrementar el ahorro. El Banco del Bienestar tiene entre sus nuevas tareas fomentar e impulsar el ahorro", estableció el director de la institución.

