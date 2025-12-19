Pensión Hombres Bienestar: Esta es la edad límite para inscribirse y recibir hasta 3 mil pesos

El Gobierno de la Ciudad de México ha iniciado un programa social que busca fortalecer la economía de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Se trata de la Pensión Hombres Bienestar, la cual está orientada a brindar un apoyo a hombres residentes de la capital del país La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años ofrece un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Para ser parte del programa deberás tener al momento de la inscripción al programa 63 años cumplidos y el límite de edad será de 64 años y 10 meses, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, 2025.

¿Qué documentos se requieren para el registro?

Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente.

Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente. Comprobante de domicilio vigente : recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda (en los casos donde la situación irregular del predio haga a este documento la única forma de comprobación), cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción.

: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda (en los casos donde la situación irregular del predio haga a este documento la única forma de comprobación), cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción. Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o no se cuente con la identificación en los términos del inciso a).

solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o no se cuente con la identificación en los términos del inciso a). Clave única del registro de población, CURP (solo en caso de no ser visible en la identificación oficial). Este documento no se solicitará en caso de que se presente acta de nacimiento por falta de identificación.

(solo en caso de no ser visible en la identificación oficial). Este documento no se solicitará en caso de que se presente acta de nacimiento por falta de identificación. Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.

Los documentos serán entregados en su totalidad; para el caso de los originales, estos solo serán requeridos para verificar la autenticidad de las fotocopias y por ningún motivo formarán parte del expediente documental.

¿Por qué es ese límite de edad?

La edad máxima de inscripción a la Pensión Hombres Bienestar se estableció en los 64 años y 10 meses debido a que personas con edad más avanzada de esta cantidad pueden aspirar a ser registrados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores la cual apoya de manera universal a hombres y mujeres de todo el país con un monte bimestral de 6 mil 200 pesos que crecerá hasta los 6 mil 430 pesos en enero de 2026.

