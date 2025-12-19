Pensión Hombres Bienestar: Esta es la edad límite para inscribirse y recibir hasta 3 mil pesos

El Gobierno de la Ciudad de México ha iniciado un programa social que busca fortalecer la economía de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Se trata de la Pensión Hombres Bienestar, la cual está orientada a brindar un apoyo a hombres residentes de la capital del país La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años ofrece un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.Para ser parte del programa deberás tener al momento de la inscripción al programa 63 años cumplidos y el límite de edad será de 64 años y 10 meses, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, 2025.Los documentos serán entregados en su totalidad; para el caso de los originales, estos solo serán requeridos para verificar la autenticidad de las fotocopias y por ningún motivo formarán parte del expediente documental.La edad máxima de inscripción a la Pensión Hombres Bienestar se estableció en los 64 años y 10 meses debido a que personas con edad más avanzada de esta cantidad pueden aspirar a ser registrados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores la cual apoya de manera universal a hombres y mujeres de todo el país con un monte bimestral de 6 mil 200 pesos que crecerá hasta los 6 mil 430 pesos en enero de 2026.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB