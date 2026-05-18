La bolsa de Wall Street cerró este lunes 18 de mayo del 2026 en terreno mixto y el tecnológico Nasdaq bajó un 0.51 %, lastrado por la caída de Seagate, Micron Technology y otras empresas del sector.

¿Cómo le fue a los indicadores de Wall Street hoy?

Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situó en los 26 mil 090 puntos; el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, ganó un 0.32 %, hasta 49 mil 686 unidades, y el S&P 500 retrocedió un 0.07 %, hasta siete mil 403 enteros.

Seagate, una compañía especializada en discos duros, perdió en la jornada de hoy un 6.8 % después de que su director ejecutivo indicara en una conferencia de JPMorgan que construir nuevas fábricas "llevaría demasiado tiempo".

Según medios especializados, la bajada de Seagate arrastró a la fabricante de semiconductores Micron Technology, que retrocedió un 5.9 %, así como a Sandisk, que cayó un 5 por ciento.

¿Qué se sabe de los precios del petróleo y la situación de las tecnológicas?

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió un 3.07 %, hasta los 108.66 dólares el barril , después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que ha decidido posponer un ataque contra Irán planeado para el martes.

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No obstante, el republicano aseguró en su red Truth Social que su país está preparado para lanzar en cualquier momento un "ataque a gran escala" contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

Esta semana, los inversores están pendientes de la fabricante de chips Nvidia , que el miércoles publica sus resultados del primer trimestre de 2027 (no sigue el calendario natural).

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El gigante tecnológico cerró su ejercicio fiscal de 2026 con un beneficio de 120 mil 067 millones de dólares, un 65 % más que el anterior.

Por otro lado, el oro, activo refugio, subía hoy un 0.08 %, hasta los cuatro mil 565 dólares la onza; y la plata ganaba un 0.31 %, hasta los 77.79 dólares.

JM