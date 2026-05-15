Wall Street cierra en rojo ante falta de avances sobre Irán; petróleo SUBE

Wall Street cerró en rojo este viernes 15 de mayo del 2026 y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 1.07 % después de que el precio del petróleo superara los 105 dólares el barril ante la falta de avances entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 537 puntos, hasta los 49 mil 526; el selectivo S&P 500 restó un 1.24 %, hasta los siete mil 408 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 1.54 %, hasta las 26 mil 225 unidades.

En el conjunto de la semana, los indicadores también cierran con pérdidas acumuladas: el Dow Jones del 0.17 % y el Nasdaq del 0.08 % . El S&P 500 despidió con una subida del 0.13 % tras superar el jueves los siete mil 500 puntos por primera vez.

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Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la jornada con un alza de 4.25 dólares r especto al cierre anterior, impulsado por la atención de los mercados a la guerra en Irán, después de que el presidente de EU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, mostraran sintonía sobre este asunto durante su encuentro en Pekín, aunque sin que trascendieran avances hacia un posible acuerdo de paz.

Según Trump, acordó con el presidente de China, el mayor socio comercial de Irán y su principal potencia aliada, que Teherán no podía tener un arma nuclear y debía reabrir el estrecho de Ormuz.

Uno de los sectores con mayores pérdidas este viernes fue el tecnológico, que desaceleró el repunte registrado en los últimos días y que había llevado al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar nuevos récords.

En concreto, Intel retrocedió un 6.18 %; Micron, un 6.62 %; Advanced Micro Devices, un 5.69 %; y Nvidia, que esta semana superó los 5.5 billones de dólares de capitalización bursátil, cayó un 4.42 por ciento.

Cerebras, por su parte, que se disparó casi un 70 % tras debutar este jueves en bolsa, cayó un 10.08 % al cierre. Aun así, concluyó su segunda sesión bursátil con un valor de 279 dólares por acción, casi 100 dólares por encima del precio fijado para su estreno.

Frente a las pérdidas en el mercado bursátil y la subida del petróleo, el rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos a 30 años llegó a su nivel más alto desde 2007.

Los bonos a 30 años subían más de 11 puntos básicos , hasta más de el 5.12 %, niveles no vistos desde el año 2007.

JM