Luego de recibir la más reciente contrapropuesta de Irán para intentar poner fin al conflicto armado que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero contra la República Islámica, este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no está dispuesto a aceptar concesiones.

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Durante una breve entrevista con el medio estadounidense New York Post, el líder republicano indicó que las autoridades iraníes “saben lo que va a suceder pronto”, haciendo referencia a una posible reactivación de los ataques por parte del ejército de Estados Unidos contra Irán, luego de varias rondas de negociaciones que no han logrado avanzar.

Según la información publicada por el medio, el mandatario, quien en las últimas semanas ha mostrado en distintas ocasiones su frustración por las respuestas “decepcionantes” que ha recibido de Irán, aseguró que no está “abierto” a ningún tipo de concesión.

El presidente Trump tampoco confirmó si estaría dispuesto a aceptar un veto de 20 años al enriquecimiento de uranio por parte de Irán. “No estoy abierto a nada en este momento”, declaró.

Negociaciones siguen estancadas entre Washington y Teherán

Las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar poner fin a la guerra iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel llevan ya varias semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz continúa generando preocupación por las posibles consecuencias económicas a nivel mundial.

Sin embargo, la República Islámica ha rechazado de manera reiterada las condiciones impuestas por la Administración de Trump para limitar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes.

Trump amenaza con retomar la ofensiva militar

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva militar, pausada desde abril tras un acuerdo de alto al fuego, al asegurar que a Irán “se le acaba el tiempo”.

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Las tensiones entre ambos países continúan creciendo mientras la comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de las negociaciones y a la posibilidad de un nuevo incremento en el conflicto dentro de Medio Oriente.

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