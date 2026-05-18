El Banco de México (Banxico) puso en circulación oficial este lunes 18 de mayo un lote de piezas metálicas que celebran la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta emisión numismática llega directamente a las sucursales financieras de todo el país para que los ciudadanos las utilicen como método de pago legal.

Diseños que rinden homenaje a las sedes mexicanas

La colección principal de uso diario consta de cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos que mantienen la forma dodecagonal de doce lados. Tres de estos metales están dedicados exclusivamente a las ciudades anfitrionas del torneo internacional: Ciudad de México, Monterrey y nuestra capital tapatía, Guadalajara, destacando sus monumentos representativos en el reverso.

Para los habitantes de Jalisco, el grabado central de la moneda muestra a un portero disputando un balón con La Minerva a un lado. Uniendo la pasión por el balompié con la identidad cultural de la región occidente. Por otra parte, la moneda de plata y la de oro tiene un diseño con un arriero trabajando la tierra en la que se cultivan unos agaves.

Las otras dos metrópolis mexicanas también presumen sus emblemas urbanos en el metal bimetálico. La moneda capitalina exhibe con orgullo el Ángel de la Independencia, mientras que la versión regiomontana plasma el Cerro de la Silla y la Fuente de Crisol, acompañados siempre por elementos gráficos alusivos a la justa deportiva.

Diseño de las monedas de oro acuerdo con cada sede del Mundial 2026. EFE / Banco de México

Distribución gratuita en estos bancos nacionales

Para garantizar que toda la población acceda a estas piezas conmemorativas, las autoridades financieras habilitaron el canje sin costo en una docena de instituciones bancarias a nivel nacional. El servicio en ventanilla no genera comisiones y permite a cualquier persona cambiar sus billetes actuales por estas nuevas ediciones para llevarlas en sus carteras. Estos son las instituciones que contarán con unidades:

BBVA Bancomer

Banamex

Santander

Banorte

HSBC

Inbursa

Scotiabank Inverlat

Banco Azteca

BanCoppel

Banco Actinver

Multiva

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El cuarto diseño de circulación diaria se aleja de los monumentos urbanos para enfocarse de lleno en la riqueza biológica y ancestral de nuestro territorio. Esta variante incorpora figuras de jaguares, mariposas monarca, flores de cempasúchil y referencias geométricas a la pirámide de Kukulkán, mostrando la diversidad natural y prehispánica de la nación.

Resulta fundamental recordar que todas estas piezas de 20 pesos mantienen su valor nominal intacto para cualquier operación comercial. Los supermercados, mercados locales y prestadores de servicios tienen la obligación legal de aceptarlas para cualquier transacción cotidiana, ya que cuentan con el respaldo total del banco central para circular libremente por toda la república.

Ediciones especiales para el mercado numismático

Además de las versiones de uso diario que todos podemos tener, la Casa de Moneda de México fabricó ocho variantes exclusivas acuñadas en metales finos. Se trata de cuatro piezas elaboradas en oro puro con valor facial de 25 pesos y cuatro en plata ley de 10 pesos, destinadas específicamente a los coleccionistas especializados.

Estas ediciones de metales preciosos presentan un formato circular tradicional y requieren un proceso de compra completamente distinto al canje bancario. Los interesados deben acudir a los distribuidores autorizados o al departamento de numismática oficial, donde el precio final de venta dependerá directamente de la cotización internacional del metal y los costos de acuñación.

La emisión de esta familia de monedas marca un hito sin precedentes en la historia deportiva del país. México se convierte oficialmente en la primera nación del mundo en albergar partidos de tres justas mundialistas masculinas, tras las exitosas ediciones de 1970 y 1986, compartiendo ahora la enorme responsabilidad de organización con Estados Unidos y Canadá.

Te recomendamos revisar con atención el cambio que recibes en tus compras a partir de esta misma semana. Las sucursales bancarias liberarán el inventario de forma gradual en sus operaciones diarias, por lo que muy pronto podrías encontrar una de estas piezas conmemorativas en tus bolsillos sin necesidad de formarte en una ventanilla.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB