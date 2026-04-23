SAT confirma qué pasará con la posible prórroga para la Declaración Anual 2025

El próximo 30 de abril vence el plazo para realizar la Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Existe el posible escenario en que algunos contribuyentes tengan problemas al momento de presentar este ejercicio fiscal; es por esta razón que el SAT ha dado a conocer que extenderá su horario para atender a las personas que deberán hacer su Declaración Anual.El SAT informó que sus 169 oficinas que tiene en todo el país abrirán sus puertas a partir de las 9:00 y cerrarán a las 18:00 horas.A partir de este 22 de abril y hasta el cierre del mes, dedicarán más tiempo para apoyar a los causantes.Esta atención se hará con el objetivo de ayudar a las y los contribuyentes en la presentación de la Declaración Anual 2025 de personas.Cabe destacar que el SAT indicó que los contribuyentes podrán solicitar una cita para que puedan atenderlos. Hay que agendarla en el siguiente enlace.En el país es obligatorio que las siguientes personas realicen su Declaración Anual 2025:Cabe destacar que el SAT recordó que, como cada año, se implementaron mejoras que facilitan el cumplimiento de este trámite fiscal, cuya presentación puede realizarse a través del Portal del SAT, disponible las 24 horas del día, durante todo abril, en la siguiente liga.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS