Oxxo incorpora depósitos y pagos de tarjetas Banco Azteca en sus tiendas

Como parte de una ampliación de sus servicios financieros, la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo confirmó que, a partir de este jueves, los clientes de Banco Azteca podrán realizar pagos en efectivo a tarjetas de débito y crédito en cualquiera de sus sucursales, con el objetivo de facilitar las transacciones monetarias sin necesidad de acudir directamente a una sucursal bancaria.

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La compañía, propiedad de Fomento Económico Mexicano (Femsa), informó que las operaciones estarán activas desde este 23 de abril y funcionarán en más de 24 mil puntos a nivel nacional. Además, señaló que, al igual que con otros servicios similares, permitirá a los usuarios efectuar operaciones en efectivo con horarios extendidos, como alternativa a las sucursales bancarias.

Oxxo fortalece sus servicios financieros con integración de Banco Azteca

Asimismo, explicó que las transacciones contemplan el cobro de una comisión por operación y estarán sujetas a ciertas restricciones , aunque no se detallaron públicamente los montos máximos ni las condiciones específicas.

Con esta integración, Oxxo amplía su portafolio de servicios financieros, que ya incluye pago de servicios, recepción de remesas y envíos de dinero.

La compañía señaló que el objetivo es facilitar operaciones cotidianas mediante puntos de atención cercanos, en un contexto donde la cobertura física y la disponibilidad de horarios siguen siendo factores relevantes para los usuarios de efectivo.

Oxxo lidera como principal corresponsal bancario en México

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cadena de tiendas Oxxo es el principal corresponsal bancario en México, con más de 40% de participación en este segmento, apoyado en sus más de 24 mil sucursales y alianzas que tiene para ofrecer servicios financieros con 21 instituciones del sector.

De acuerdo con el informe Panorama anual de inclusión financiera 2025 de la CNBV, el número de corresponsales alcanzó 57 mil 624 al cierre de 2024, un aumento de 8% respecto al año previo.

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Un corresponsal bancario es un establecimiento comercial autorizado por una institución financiera para ofrecer servicios básicos en su nombre, sin ser una sucursal bancaria. A través de estos puntos, los usuarios pueden realizar operaciones como depósitos, retiros, pagos de servicios o consultas de saldo.

Este modelo, regulado por la CNBV, permite ampliar la cobertura del sistema financiero, especialmente en zonas donde no hay sucursales, utilizando la infraestructura y horarios de comercios ya establecidos.

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