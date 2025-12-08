Mundial de Fútbol impulsará al sector comercio y servicios en el 2026

A pesar de la desaceleración económica que enfrenta el país, el sector comercio y servicios prevé cerrar el año con un ligero crecimiento respecto al periodo anterior. Este comportamiento está impulsado, en buena medida, por el desempeño del sector servicios, que representa el 63.6% del PIB y que, aunque avanzó de forma moderada —0.9% anual—, evitó una contracción económica más profunda.

Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, señaló que 2025 fue un año positivo para la actividad comercial y de servicios. Anticipó que el próximo año también traerá resultados favorables, con crecimientos estimados entre 1% y 1.5%, apoyados especialmente por el impulso económico que generará el Mundial de Fútbol FIFA 2026.

El dirigente destacó los factores que contribuyeron al crecimiento económico, entre ellos una sólida demanda interna respaldada por el incremento en los salarios reales, mejores perspectivas de empleo formal y el aumento de la inversión pública en infraestructura.

Entre los proyectos que mencionó se encuentran los nuevos trenes México–Querétaro y Guadalajara–Irapuato, además de obras en energía y carreteras, también subrayó el papel del turismo, con la Copa Mundial de 2026 como motor relevante para el sector.

En cuanto a los riesgos, Arroyo Navarro enlistó la política comercial agresiva de Estados Unidos y la posibilidad de nuevos aranceles, la desaceleración global, la volatilidad financiera, la rigidez en el gasto social y la incertidumbre que rodea la próxima renegociación del T-MEC.

"Yo confío en que se haga una buena renegociación con el T-MEC, la verdad es que las tres economías están muy bien integradas principalmente México con Estados Unidos seguramente en el inter vamos a escuchar mucho ruido pero esperamos que México salga bien librado", comentó

TAMBIÉN LEE: Gobierno de Jalisco confía en que se apruebe el Presupuesto de Egresos antes de Navidad

YC