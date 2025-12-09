Martes, 09 de Diciembre 2025

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 9 de diciembre

Lee aquí el listado completo de ofertas para el segundo Martes de Frescura en Walmart de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Las ofertas por el Martes de Frescura este 9 de diciembre son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hoy 9 de diciembre, Walmart tiene su primer Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 9 de diciembre

Frutas y verduras

  • Piña miel por kilo a $16.90 pesos
  • Fresas 454 g a $59 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $34.90 pesos
  • Naranja por kilo a $16.90 pesos
  • Jitomate saladet or kilo a $27.90 pesos
  • Mandarina por kilo a $39.90 pesos
  • Pepino por kilo a $18.90 pesos
  • Limón sin semilla a $19.90 pesos
  • Perón Golden por kilo a $34.90 pesos
  • Toronja por kilo a $29.90 pesos
  • Jitomate bola por kilo a $27.90 pesos
  • Manzana Granny Smith en bola a $34.90 pesos
  • Limón agrio por kilo a $19.90 pesos
  • Manzana gala por kilo a $34.90 pesos
  • Manzana gala por bolsa a $46.90 pesos
  • Cilantro por pieza a $7.90 pesos
  • Guayaba por kilo a $39.90 pesos
  • Caña por kilo a $22.90 pesos
  • Champiñones por kilo a $69.90 pesos
  • Tejocote por kilo a $39.90 pesos
  • Manzana red Delicious por kilo a $34.90 pesos
  • Perón Golden en bolsa a $34.90 pesos
  • Zanahoria por kilo a $19.90 pesos

Carnes y pescados

  • Filete de tilapia por kilo a $115 pesos
  • Pierna de cerdo en trozo por kilo a $114 pesos
  • Fajitas de pechuga de pollo por kilo a $135 pesos
  • Milanesa de pechuga de pollo por kilo a $174 pesos
  • Pechuga sin piel por kilo a $159 pesos
  • Medallones de atún Dolores Premium 4 piezas a $232 pesos
  • Milanesa de cerdo por kilo a $136 pesos
  • Chuleta natural de cerdo por kilo a $109 pesos
  • Costilla de cerdo por kilo a $149 pesos
  • Aguja norteña por kilo a $319 pesos
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne a $109 pesos
  • Rib Eye premium Rancho Las Maravillas por kilo a $649 pesos
  • Rib Finger premium Rancho Las maravillas por kilo a $299 pesos
  • Carne para asar por kilo a $319 pesos
  • Shord Rib premium por kilo a $319 pesos
  • Vacío premium por kilo a $419 pesos

