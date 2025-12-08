Gobierno de Jalisco confía en que se apruebe el Presupuesto de Egresos antes de Navidad

El Gobierno de Jalisco prevé que el Congreso estatal apruebe el Presupuesto de Egresos 2025 antes del receso navideño, impulsado por un ambiente de diálogo que, según comentó este lunes el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, quien afirmó, dicho diálogo "se ha mantenido sólido con todas las fuerzas políticas", por lo que, si las condiciones legislativas lo permiten, se tendrá un cierre de año anticipado y ordenado, aun cuando el Congreso enfrenta a la par otros procesos relevantes, como nombramientos y evaluaciones de órganos de control.

"Aunque tenemos hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto en términos de ley, creo que hay un buen diálogo, una buena comunicación con los diferentes grupos parlamentarios. Hoy inicia justamente la Comisión de Hacienda la socialización, ya por temas y por gabinetes de gobierno, el presupuesto. Esperemos que, en tiempo y forma, al menos antes de irse a los días navideños, esté aprobado el presupuesto; es decir, la próxima semana esperamos que salgan todos los temas del congreso", aseveró Zamora Zamora.

En su evaluación, el secretario señaló que la propuesta enviada por el Ejecutivo del Estado "es financieramente robusta" y diseñada para atender prioridades estratégicas del Estado, incluyendo apoyo a municipios y proyectos de alto impacto, por lo que destacó que el monto planteado permitirá avanzar en obras y programas programados para 2025, siempre que se mantenga el consenso entre las distintas bancadas.

"Yo creo que el presupuesto es un presupuesto sólido, que contempla los proyectos más importantes en el estado, que contempla el apoyo a los municipios también, y me parece que los 181 mil millones de pesos que propone el gobierno del Estado para que se ejecuten van a poder, sin duda, con el consenso de los grupos parlamentarios, utilizarse el próximo año en los proyectos más importantes", comentó.

Respecto a posibles tensiones derivadas de la postura de Morena dentro del Congreso, el secretario destacó que el debate forma parte natural de cualquier proceso parlamentario, especialmente en un cierre de año cargado de decisiones legislativas.

"Creo que es parte normal en las discusiones de cualquier situación en el congreso del estado, en cualquier parlamento también. Por supuesto que habrá debate en los diferentes temas. Como ustedes saben, no solamente las próximas semanas tenemos la discusión del presupuesto, sino también hay dos magistrados que se estarán nombrando, además del nombramiento del nuevo auditor, que tomará posesión el próximo año, y el proceso también de inscripción de los aspirantes a fiscal anticorrupción", dijo el secretario general de Gobierno.

Por otra parte y respecto de la discusión que se mantiene en el Congreso de Jalisco sobre la Reforma Judicial a nivel estatal, Zamora coincidió con el llamado de académicos, colectivos de abogados y organizaciones civiles para que la discusión de la Reforma al Poder Judicial no quede condicionada a negociaciones coyunturales, pues reconoció que la iniciativa surgió de un proceso amplio y participativo y coincidió en que su análisis debe darse en las mejores condiciones.

"Me parece bien la propuesta de los colectivos de abogados, las universidades, los académicos que construyeron esta iniciativa que finalmente signó el gobernador del Estado, pues ellos lo hacen en el ánimo de que se apruebe la mejor reforma al poder judicial en nuestro País. Es un ejemplo de cómo se diseñó, cómo se discutió, cómo se construyó esta iniciativa", afirmó.

En cuanto a la intención de Morena de que todos los temas, incluyendo la reforma, se discutan en conjunto, insistió en que la resolución dependerá de los acuerdos legislativos que se alcancen en los próximos días.

"Eso es parte de la discusión que vamos a tener en el congreso del estado en los próximos días. Esperamos que se llegue a los acuerdos para que se puedan ir los temas resolviendo conforme el tiempo adecuado y también los términos de ley que se tienen", señaló, no sin antes descartar que exista riesgo de que Jalisco se quede sin reforma judicial, argumentando que todas las fracciones han mostrado apertura para continuar el diálogo.

"No creo que Jalisco se quede sin Reforma Judicial, porque sí veo disposición de los grupos parlamentarios de abordar la discusión. Cada uno de ellos tiene posturas distintas; hay que buscar los puntos de encuentro, y finalmente, pues, tengamos una buena reforma al poder judicial, la mejor de México", aseguró.

TAMBIÉN LEE: Reconocen a Notarios por Mérito Internacional y Compromiso Social

Por último, y respecto de las discusiones que habrán de seguirse para la elección de un nuevo perfil que dirija la Auditoría Superior del Estado ante la culminación del periodo de Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Zamora reiteró que el Gobierno estatal no impulsa candidato alguno y que respetará el proceso legislativo en curso.

Además, destacó que la preocupación central es garantizar un desempeño íntegro del órgano fiscalizador. "El estado no tiene candidato; los aspirantes ya están registrados, se mantiene ahorita el proceso de evaluación. Como saben ustedes, ya dentro del proceso de evaluación se llevaron a cabo las entrevistas, etcétera, y esa es una labor del Congreso del Estado. Para nosotros, lo importante es que la persona que sea nombrada para la auditoría superior del estado garantice un trabajo transparente, honesto y efectivo", finalizó el secretario.

YC