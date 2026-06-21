Julio Regalado de Soriana: Conoce todos los productos al 3x2 hasta el 25 de junio

¿Es posible llenar la despensa y la cava pagando mucho menos? Hoy es el momento ideal para cuidar el bolsillo, porque las famosas ofertas de Julio Regalado en Soriana ya están aquí. Los consumidores tienen hasta el 25 de junio para aprovechar promociones al 3x2 que transformarán las compras.

Te recomendamos: Julio Regalado de Soriana confirma ofertas 4x3 en estos productos con esta fecha límite

La magia del 3x2: ¿Qué está pasando en Soriana?

La campaña más esperada del año por las familias en México ha regresado con una fuerza sorprendente y llena de alegría. Julio Regalado ha desplegado una serie de descuentos excepcionales en todas las sucursales físicas de Soriana y en su tienda en línea, permitiendo a los clientes llevarse tres artículos y pagar solamente dos. Esta estrategia comercial no solo alivia la economía del hogar, sino que también invita a descubrir nuevos productos y abastecerse para las próximas vacaciones, generando un ambiente de auténtica fiesta en los pasillos.

Lo que hace verdaderamente especial a esta edición de verano es que las promociones abarcan categorías completas y no se limitan a productos aislados o de baja rotación. Los compradores pueden mezclar artículos de la misma familia, lo que brinda una flexibilidad maravillosa al momento de pasar por la caja registradora. Es una oportunidad de oro para quienes buscan calidad y variedad sin comprometer su presupuesto, haciendo que cada visita al supermercado sea una experiencia alegre, dinámica y sumamente gratificante para todos los miembros de la familia.

Categorías estrella que están arrasando

Entre las ofertas que más interés están generando en esta temporada, destaca la sección de bebidas para celebrar esos momentos especiales con amigos y seres queridos. Todos los vinos y licores participan en el codiciado 3x2, lo que significa que los clientes pueden armar la cava perfecta para las reuniones de fin de semana. Sin embargo, es importante notar que existen algunas excepciones de marcas premium como Casa Madero, Don Julio 1942, The Macallan y Johnnie Walker Blue, entre otras, que mantienen sus precios regulares debido a su exclusividad internacional.

Para el día a día, la despensa básica también recibe un impulso extraordinario que alegrará a cualquier cocinero aficionado que busque innovar en casa. Todas las mayonesas, vinagres, cátsups y mostazas están incluidas en la promoción, facilitando la preparación de deliciosos platillos veraniegos. Además, todas las pastas para sopa, salsas para pasta y purés de tomate forman parte del festival de descuentos, con la única excepción de la marca Precíssimo, asegurando que las comidas familiares estén siempre llenas de sabor, nutrición y, sobre todo, un gran ahorro.

3x2 en todos los vinos y licores.

4x3 en refrescos Fanta, Sprite, Joya y Fresca en presentaciones de 600 mililitros a tres litros.

3x2 en bebidas deportivas, isotónicas y energizantes.

3x2 en mayonesas, vinagres, cátsups y mostazas.

3x2 en aromatizantes e insecticidas.

3x2 en productos de las marcas Mas Color, Persil, Viva y 123.

3x2 en desodorantes Axe, Rexona, Dove, Lady Speed Stick, Speed Stick y Stefano.

Segundo artículo con 70% de descuento en todos los cosméticos.

Segundo producto con 70% de descuento en bloqueadores y bronceadores.

3x2 en autos básicos Hot Wheels.

Tips rápidos para ser un comprador experto

Para aprovechar al máximo estas promociones antes de que concluyan el 25 de junio, es fundamental planificar las compras con inteligencia y mucho entusiasmo. Revisar los folletos digitales de Soriana antes de salir de casa, hacer un inventario de lo que realmente se necesita y agrupar los productos en múltiplos de tres garantiza que el descuento se aplique correctamente en el sistema. Se debe recordar que el artículo de menor precio es el que será descontado, así que conviene combinar productos de valor similar para maximizar el beneficio económico en cada ticket.

Convertirse en un cazador de ofertas requiere astucia, por lo que resulta muy útil seguir una lista de puntos clave para triunfar en esta temporada de descuentos:

Verificar las etiquetas: Asegurarse de que los productos seleccionados no estén en la lista de excepciones.

Asegurarse de que los productos seleccionados no estén en la lista de excepciones. Combinar inteligentemente: Llevar artículos del mismo precio para que el ahorro del 3x2 sea óptimo.

Llevar artículos del mismo precio para que el ahorro del 3x2 sea óptimo. Anticipar las compras: No esperar hasta el último día, ya que los productos más buscados suelen agotarse rápido.

No esperar hasta el último día, ya que los productos más buscados suelen agotarse rápido. Usar la tienda en línea: Si se prefiere evitar filas, las mismas ofertas aplican en la plataforma digital.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA