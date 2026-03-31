Mundial 2026 en México: Precios de hoteles y Airbnb se disparan

A pocos meses de que México albergue la Copa Mundial FIFA 2026, el sector inmobiliario ya empieza a mostrar señales de cambio, especialmente en el aumento de precios en hoteles y en la renta de alojamientos de corta estancia a través de plataformas digitales.

Si bien los especialistas coinciden en que este repunte en la demanda será temporal, también reconocen que ejerce presión sobre la disponibilidad hotelera y abre nuevas oportunidades para los esquemas de renta a corto plazo.

Así afectará a la Ciudad de México

Según expertos, la CDMX llegará al evento con una oferta hotelera que podría resultar insuficiente frente a la cantidad de visitantes que se espera recibir.

"Durante el Mundial habrá precios extraordinarios tanto en hoteles como en rentas de corta estancia. Incluso veremos a familias adaptando espacios en sus viviendas para aprovechar esta demanda", dijo Enrique Téllez, co-director de Desarrolladora del Parque.

"Será un pico importante, pero es una curva que eventualmente regresará a la normalidad. Muchos inversionistas aprovecharán este momento para mejorar o sumar unidades, pensando más allá del evento", agregó Federico Jiménez, socio regional MX-Centro de 4S Real Estate.

La cantidad de visitantes en un periodo de tres a cuatro semanas impulsará las tarifas y ocupación en hoteles, así como rentas de corta estancia. Pero también habrá mayores oportunidades de inversión en zonas céntricas como Reforma, Roma, Condesa y Polanco, fortaleciendo el valor de activos bien ubicados los cuales verán elevar su plusvalía.

De acuerdo con Desarrolladora del Parque, unidades de una recámara en zonas como la colonia Juárez registran ocupaciones cercanas al 64% en plataformas digitales, con tarifas promedio al alza y crecimientos sostenidos en ingresos anuales. Este desempeño supera indicadores de ocupación hotelera.

El caso de Monterrey

Por otro lado, en el caso de Monterrey, Juan Pablo Abaroa, director comercial Mx/Noreste de 4S Real Estate, anticipa que las rentas en zonas cercanas al Estadio BBVA podrían incrementarse hasta 600%, particularmente en Guadalupe y áreas colindantes.

El fenómeno no será aislado: otras zonas como Valle Oriente y Centro, en donde existe mucha oferta hotelera y de alojamientos de corta estancia.

A pesar de ello, la ocupación hotelera en Monterrey no ha despegado al ritmo esperado en lo que va del año, con niveles entre 30% y 35%, aunque se prevé que alcancen hasta 90% cuando inicien los partidos.

Caso en Guadalajara

Para Guadalajara, uno de los efectos más fuertes del Mundial se espera en las tarifas hoteleras con un aumento de hasta 1000%.

Para la CDMX se espera un boom de modelos de corta estancia como Airbnb, por lo que el número de espacios disponibles para este segmento podría aumentar significativamente. Actualmente, el mercado en este segmento presenta incrementos de precios de entre 15% y 20% en algunas zonas.

Durante el Mundial, se estima que cerca de 44 mil visitantes utilicen plataformas como Airbnb para hospedarse, lo que intensificará la presión sobre la disponibilidad de vivienda.

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KR