Chequia clasifica al Mundial 2026 y está en el Grupo de México

En una noche que quedará grabada en la memoria del futbol europeo, la selección de la República Checa selló su boleto a la Copa del Mundo 2026 al vencer a Dinamarca en una agónica tanda de penales y así integra el Grupo A , en donde se verá las caras con la Selección mexicana de futbol en el tercer encuentro de la primera ronda.

El encuentro, disputado este 31 de marzo en el epet ARENA (Generali Arena) de Praga, terminó con un empate 2-2 tras los tiempos extras, obligando a la definición desde los once pasos donde los locales mostraron mayor temple.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Miroslav Koubek termina con una dolorosa ausencia de dos décadas en la máxima justa del fútbol . La última vez que los checos participaron en un Mundial fue en Alemania 2006, cuando contaban con figuras legendarias como Pavel Nedvěd y Petr Čech. Desde entonces, una serie de eliminatorias fallidas habían mantenido al equipo al margen, hasta hoy.

El partido fue una montaña rusa de emociones. Pavel Šulc adelantó a los locales desatando la locura en las gradas, pero Dinamarca respondió con solidez. Joachim Andersen igualó el marcador al minuto 71, llevando el duelo a una prórroga donde ambos equipos volvieron a marcar, dejando el 2-2 definitivo con los goles de Ladislav Krejcí al minuto 100 y Kasper Høgh al minuto 111.

En los penales, la figura del guardameta Matěj Kovář fue determinante al detener disparos clave de la ofensiva danesa. La precisión de los cobradores checos hizo el resto, desatando una celebración nacional que se extendió por las calles de la capital. En redes sociales, el hashtag #Czechia2026 se volvió tendencia global, con aficionados destacando el "milagro de Praga" y el regreso de una nación histórica.

Este grupo promete ser uno de los más equilibrados , con Chequia llegando con el impulso anímico de haber superado dos rondas de reclasificación (Irlanda y Dinamarca) por la vía de los penales, demostrando que son un equipo que sabe sufrir y ganar bajo presión.

Destino: Grupo A

Con la clasificación asegurada, Chequia se integra directamente al Grupo A del Mundial 2026, donde le espera un calendario sumamente competitivo:

México : Un viejo conocido (con el antecedente histórico de 1962).

: Un viejo conocido (con el antecedente histórico de 1962). Sudáfrica : El representante africano con el que disputarán puntos clave.

: El representante africano con el que disputarán puntos clave. Corea del Sur: Equipo ante el cual debutarán en el torneo.

SV