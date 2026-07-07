El sueño mundialista terminó y el impacto financiero ya comenzó. Las recientes eliminaciones de las selecciones de México y Brasil en el Mundial 2026 apagaron el entusiasmo de la afición y congelaron las proyecciones de venta de cerveza , desatando pérdidas inmediatas en los mercados financieros internacionales.

Adiós al sueño de la Copa del Mundo

El panorama deportivo se tornó oscuro el pasado domingo 5 de julio. La Selección Mexicana se despidió del Mundial tras caer 3-2 ante Inglaterra, un resultado doloroso que dejó al país sin la fiesta de las fases definitivas. Casi en paralelo, la escuadra sudamericana sufrió su propio calvario en los Octavos de Final, cuando Noruega elimina a Brasil con doblete de Erling Haaland para avanzar a Cuartos de Final.

Estas derrotas en la cancha se trasladaron de inmediato al terreno económico. Un reporte de los analistas de Morgan Stanley, liderados por Sarah Simon para Bloomberg , advierte que el volumen pronosticado de la venta de cervezas para el tercer trimestre del año se ve bajo seria amenaza en la región .

Los gigantes de la cerveza sufren en la bolsa

La salida de ambos equipos sepultó las esperanzas de un auge en el consumo que se proyectaba si avanzaban hacia la gran final del 19 de julio. Según explicaron los expertos de la firma financiera, la mayor parte del aumento en el volumen de cerveza proviene de los partidos de las fases finales, una inyección de dinero que ya no sucederá.

Debido a esto, las acciones de las principales compañías del sector registraron fuertes caídas el lunes. AB InBev, fabricante de marcas icónicas como Corona y Skol, figura como la empresa con mayor exposición por su alta presencia en los mercados mexicano y brasileño, sufriendo un desplome superior al 4 % en la bolsa de Bruselas.

Por su parte, Heineken cedió un 1.4 % en Ámsterdam. El nerviosismo cruzó el Atlántico y golpeó a Constellation Brands Inc., distribuidora de Corona y Modelo en Estados Unidos, cuyas acciones cayeron un 5.9 % en Nueva York, arrastrando a firmas como Boston Beer Co. y Molson Coors Beverage Co. En São Paulo, la filial Ambev SA descendió un 3.5 por ciento.

Un impacto mayor en el mercado sudamericano

El reporte detalla que la despedida de la canarinha tendrá un efecto más severo. Para el equipo de investigación, la salida de Brasil causa un daño más amplio que la de México debido al gigantesco tamaño de su mercado local y a las elevadas expectativas con las que el cuadro sudamericano encaraba la competencia.

La falta de este crecimiento incremental golpea las estimaciones de la industria . Aunque los temas políticos ajenos a los mercados dominan la agenda pública en otros sectores, el balompié dicta el ritmo de las finanzas comerciales este verano.

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FF