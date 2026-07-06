El polémico caso " Agronitrogenados " sumó un nuevo capítulo en los tribunales del país. Tras confirmarse que Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, obtuvo la libertad condicional, la Presidenta Claudia Sheinbaum intervino para solicitar un reporte detallado sobre el estatus de las investigaciones que involucran este presunto fraude multimillonario que afectó el patrimonio de la nación.

La solicitud presidencial en Palacio Nacional

Durante "La Mañanera" de este lunes 6 de julio, la Jefa del Ejecutivo externó su postura sobre la situación legal de la acusada. La Mandataria busca conocer los pormenores del expediente que tiene bajo su resguardo la corporación de procuración de justicia .

"Le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta persona, de la hermana de Lozoya, en este fraude que fue la compra de una empresa que, en su momento, se había privatizado por un monto mucho mayor de lo que en realidad valía para beneficiar al dueño de Altos Hornos y a algunas otras personas , incluso, presuntamente, al director de Pemex de entonces", expuso.

La solicitud busca esclarecer la participación específica de la familiar del exfuncionario en el esquema de corrupción para desglosar las operaciones financieras que permitieron la adquisición ilícita de la planta de fertilizantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Espero que lo pueda informar [la FGR] con más detalle y también aquí podemos presentar el caso completo; cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la nación", expuso.

La Mandataria recordó que la compra de dicha compañía significó un desfalco al erario debido a que la operación se concretó por un precio muy superior a su valor real de mercado.

Entre los beneficiarios directos de la operación fraudulenta se identifica al expresidente de la firma Altos Hornos de México, Alonso Ancira, así como al entonces titular de la petrolera mexicana.

El origen del fraude y las primeras denuncias

La historia comenzó entre junio y noviembre de 2012, cuando Gilda Lozoya presuntamente recibió cinco transferencias millonarias provenientes de la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, mediante la firma suiza fachada Tochos Holding Limited. En diciembre de 2013, con Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos, la paraestatal concretó la compra de la planta petroquímica por 257 millones de dólares, a pesar de que su valor real era de 58 millones de dólares .

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FF