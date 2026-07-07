Martes, 07 de Julio 2026

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Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 7 y 8 de julio

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 7 y 8 de julio en el Martimiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 7 y 8 de julio en el Martimiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del!  Martimiércoles de ChedrauiEste 7 y 8 de julio de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

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Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

Cereza natural: $95.00 por kilo
Fresa domo 454 g: $59.00 por kilo
Blue Berry tamaño jumbo 278g: $119.00 por kilo
Mamey: $27.50 por kilo
Manzana Granny Smith: $39.90 por kilo
Naranja Paramount: $39.50 por kilo
Limón sin semilla: $12.50
Mexlca de Berries 227g: $109.00 por kilo
Plátano Chiapas: $19.90 por kilo
Pera Bartlett: $44.50 por kilo
Manzana roja mediana: $42.00 por kilo
Naranja de jugo: $29.50 por kilo
Mango Paraíso: $21.50 por kilo
Toronja: $27.50 por kilo

Aguacate Hass: $39.50 por kilo
Tomate saladet: $12.50 por kilo
Cebolla blanca: $26.00 por kilo
Col blanca: $14.90 por kilo
Brócoli: $29.50 por kilo
Coliflor pre enfriada: $44.90 por kilo
Pimiento verde: $68.50 por kilo
Chile jalapeño: $17.00 por kilo
Papa Cambray: $34.50 por kilo
Pepino europeo: $19.90 por kilo

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Alternativas para aprovechar las promociones en Chedraui

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.

También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.

Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.

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