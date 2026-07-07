Cada semana, la cadena de supermercados despliega una lista de productos que serán parte de los artículos estrella de la semana. Esta ventana comercial deriva del Martes de Frescura, en el cual se presentaban descuentos durante una jornada a la semana en artículos perecederos. Las promociones que ofrece Walmart han sido extendidas a lo largo de la semana de manera que puedas aprovechar cualquier día para obtener productos frescos y de calidad a un precio preferencial. Dicho listado involucra todo tipo de frutas o verduras, además de ciertas proteínas animales e, incluso, comida ya preparada. A continuación te mostramos el listado de los productos elegidos desde hoy martes 7 de julio hasta el lunes 13 de julio.

Estas ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas. De igual forma, se pueden adquirir a través de su tienda en línea, super.walmart.com.mx. Dependiendo del monto, tendrás la posibilidad de recibir tu pedido en tu domicilio o simplemente llegar a recogerlo en la sucursal que mejor se ajuste a tus movimientos.

¡Revisa el listado con cuidado y arma tu mandado!

Estos son los productos de la semana de Frescura en Walmart

Frutas y verduras

Durazno amarillo importado por kilo a $60

Chile jalapeño por kilo a $25

Jícama por kilo a $24

Melón chino por kilo a $26

Cebolla blanca por kilo a $26

Carnes

Alitas de pollo adobadas por kilo a $79

Molida de res premium 95/5 por kilo a $242

Molida de res 80/20 por kilo a $136

Arrachera de res SuKarne 600 g a $218

Carne de cerdo Marketside al pastor a $70

Carne molida de res SuKarne 400 gr a $76

Pierna de cerdo en trozo por kilo a $124

Carne de res para hamburguesa SuKarne 8 piezas a $98

Carne para hamburguesa suprema extragrande Marketside 4 piezas a $120

Carne para hamburguesa de res Marketsidee congelada 8 piezas a $90

Arrachera de res Marketside choice marinada 600 gr a $222

Rib eye Sonora por kilo a $540

New York Sonora por kilo a $492

Cubitos de Atún Dolores 200 gr congelado a $59

Filete de salmón chileno con piel por kilo a $449

Filete de tilapia Marketside sin piel 500 gr congelado a $72

Medallones de atún Dolores 4 piezas congelado a $229

Filete de pescado Sierra Madre Blanco 1 kilo gongelado a $239

Filete de tilapia sin piel Marketside 1 kilo a $132

Medallones de atún Marketside Premium 680 gr a $215

Filete basa oriental blanco por kilo a $87

Filete de pescado Sierra Madre 400 gr a $94

Camarón coctelero por kilo a $185

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OB