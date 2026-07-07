Martes, 07 de Julio 2026

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Frescura en Walmart: Productos con oferta del martes 7 al lunes 13 de julio

Conoce las ofertas de la semana en productos perecederos en Walmart

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Walmart publica su listado de productos de Frescura para la semana ¡aprovecha las ofertas! EL INFORMADOR / ARCHIVO

Walmart publica su listado de productos de Frescura para la semana ¡aprovecha las ofertas! EL INFORMADOR / ARCHIVO

Cada semana, la cadena de supermercados despliega una lista de productos que serán parte de los artículos estrella de la semana. Esta ventana comercial deriva del Martes de Frescura, en el cual se presentaban descuentos durante una jornada a la semana en artículos perecederos. Las promociones que ofrece Walmart han sido extendidas a lo largo de la semana de manera que puedas aprovechar cualquier día para obtener productos frescos y de calidad a un precio preferencial. Dicho listado involucra todo tipo de frutas o verduras, además de ciertas proteínas animales e, incluso, comida ya preparada. A continuación te mostramos el listado de los productos elegidos desde hoy martes 7 de julio hasta el lunes 13 de julio.

Estas ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas. De igual forma, se pueden adquirir a través de su tienda en línea, super.walmart.com.mx. Dependiendo del monto, tendrás la posibilidad de recibir tu pedido en tu domicilio o simplemente llegar a recogerlo en la sucursal que mejor se ajuste a tus movimientos.

¡Revisa el listado con cuidado y arma tu mandado!

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Estos son los productos de la semana de Frescura en Walmart

Frutas y verduras

  • Durazno amarillo importado por kilo a $60
  • Chile jalapeño por kilo a $25
  • Jícama por kilo a $24
  • Melón chino por kilo a $26
  • Cebolla blanca por kilo a $26

Carnes

  • Alitas de pollo adobadas por kilo a $79
  • Molida de res premium 95/5 por kilo a $242
  • Molida de res 80/20 por kilo a $136
  • Arrachera de res SuKarne 600 g a $218
  • Carne de cerdo Marketside al pastor a $70
  • Carne molida de res SuKarne 400 gr a $76
  • Pierna de cerdo en trozo por kilo a $124
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne 8 piezas a $98
  • Carne para hamburguesa suprema extragrande Marketside 4 piezas a $120
  • Carne para hamburguesa de res Marketsidee congelada 8 piezas a $90
  • Arrachera de res Marketside choice marinada 600 gr a $222
  • Rib eye Sonora por kilo a $540
  • New York Sonora por kilo a $492
  • Cubitos de Atún Dolores 200 gr congelado a $59
  • Filete de salmón chileno con piel por kilo a $449
  • Filete de tilapia Marketside sin piel 500 gr congelado a $72
  • Medallones de atún Dolores 4 piezas congelado a $229
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco 1 kilo gongelado a $239
  • Filete de tilapia sin piel Marketside 1 kilo a $132
  • Medallones de atún Marketside Premium 680 gr a $215
  • Filete basa oriental blanco por kilo a $87
  • Filete de pescado Sierra Madre 400 gr a $94
  • Camarón coctelero por kilo a $185

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