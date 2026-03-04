Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del último miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 4 de marzo. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 47 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen ocho conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha Artista Recinto 5 de marzo Il Volo Arena Guadalajara 7 de marzo Sin Bandera Arena Guadalajara 12 de marzo Roberto Carlos Arena Guadalajara 25 y 26 de abril Hot Wheels Monster Truck Arena Guadalajara 15 de mayo Edith Márquez Arena Guadalajara 22 de mayo Reik Arena Guadalajara 29 de mayo Jesse & Joy Arena Guadalajara 12 de junio Gloria Trevi Arena Guadalajara

