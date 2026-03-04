Miércoles, 04 de Marzo 2026

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

Todos los eventos a los que aplica la promoción hoy 4 de marzo están agendados en la Arena Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos nueve conciertos de la Arena Guadalajara se encuentran al 2x1 solo por hoy 4 de marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del último miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 4 de marzo. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 47 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen ocho conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha  Artista  Recinto
5 de marzo Il Volo Arena Guadalajara
7 de marzo Sin Bandera Arena Guadalajara
12 de marzo Roberto Carlos Arena Guadalajara
25 y 26 de abril Hot Wheels Monster Truck Arena Guadalajara
15 de mayo Edith Márquez  Arena Guadalajara
22 de mayo Reik Arena Guadalajara
29 de mayo Jesse & Joy Arena Guadalajara
12 de junio Gloria Trevi Arena Guadalajara

OB
 

Temas

