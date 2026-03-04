La escalada del conflicto en Oriente Medio volvió a sacudir a los mercados financieros y golpeó al peso mexicano, que cerró ayer en 17.63 unidades por dólar, con una depreciación diaria de 2.03%, la mayor desde abril de 2025. El movimiento respondió a un entorno de creciente aversión al riesgo, que impulsó al billete verde como el principal activo de refugio.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio alcanzó un máximo intradía de 17.88 pesos y acumuló una depreciación de 2.6% en la semana. En el mercado internacional, el dólar avanzó 0.61% según su índice ponderado, alcanzando su nivel más alto desde mediados de enero.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, explicó que la reacción obedece a un patrón clásico en los episodios de crisis geopolítica. “El dólar avanza ante la persistente aversión al riesgo global. Cuando se incrementa la incertidumbre, los inversionistas reducen su exposición a los activos de riesgo, como las monedas emergentes, y buscan instrumentos considerados seguros, principalmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos”.

La especialista acentuó que el mercado teme disrupciones en el suministro energético, particularmente si se presentan restricciones en el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial del petróleo. Este riesgo eleva la prima por incertidumbre y presiona al alza los precios del crudo y del gas natural.

¿Por qué esto fortalece al dólar? Siller detalló que un choque energético puede traducirse en mayores presiones inflacionarias en Estados Unidos, lo que refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés elevadas por más tiempo. Y las tasas altas hacen más atractivos los activos denominados en dólares, incentivando la entrada de capitales y apreciando la divisa estadounidense.

Además, el encarecimiento del petróleo tiene efectos mixtos para México. Si bien el país es exportador de crudo, también es importador neto de gasolinas y gas natural. Un aumento sostenido en los energéticos eleva los costos de producción, presiona la inflación y puede impactar las finanzas públicas si el Gobierno federal decide amortiguar los incrementos mediante los subsidios.

Por otra parte, el incremento en el precio del gas natural resulta particularmente sensible para la industria mexicana, que depende en gran medida de las importaciones desde Estados Unidos para generar electricidad y abastecer sus procesos manufactureros. Un encarecimiento prolongado podría afectar la competitividad y el ritmo de crecimiento económico.

En paralelo, el reacomodo de los portafolios globales -con caídas en bolsas, toma de utilidades en metales y alzas en energéticos- confirma que los mercados privilegian la liquidez y la seguridad en el corto plazo. En este contexto, el peso se ubicó entre las divisas emergentes más depreciadas de la jornada de ayer.

Israel Macías, economista de la Universidad Panamericana, afirmó que la economía mexicana no enfrentará afectaciones inmediatas si el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán no supera las cuatro semanas. De prolongarse y expandirse, impactaría los precios del petróleo, la inflación y las finanzas públicas.

Logros y debilidades

En medio de tensiones geopolíticas y comerciales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que México mantiene una estabilidad financiera, según el Estudio Económico de México 2026. El organismo elevó su previsión de crecimiento para 2026 de 1.2% a 1.4%, con expectativa de que el consumo privado siga como principal motor económico.

La inversión y las exportaciones tendrán un desempeño moderado, ante la incertidumbre global y nuevas barreras comerciales. La estabilidad macroeconómica se sustenta en una gestión prudente de la deuda, un sistema financiero sólido y bajo endeudamiento privado.

Sin embargo, persisten riesgos: la deuda pública podría escalar hasta 65% del PIB en las próximas décadas si no continúa la consolidación fiscal. Y el déficit fiscal y la baja recaudación -la menor como proporción del PIB entre países de la OCDE- limitan el margen de maniobra.

Al cierre de 2025, la deuda ampliada se ubicó en 52.6% del PIB. En enero de 2026 alcanzó 18.6 billones de pesos. Además, el gasto en pensiones, intereses, programas sociales y subsidios a Pemex presiona las finanzas públicas.

Lourdes Maisterrena, economista y académica de la Universidad Panamericana, propone ampliar la base del IVA.

Sergio Negrete, economista y profesor del ITAM, y Moisés Alarcón, académico de la Universidad de Guadalajara, plantean reorientar el gasto hacia la infraestructura y los proyectos productivos para fortalecer el crecimiento.

Alza petrolera pegará en recaudación: expertos

La escalada bélica global en Medio Oriente que ha hecho que los precios del petróleo suban casi 20% en unos cuantos días, le va a afectar a México en la recaudación, pese a que el país haya avanzado en reducir importaciones de gasolinas, explicó Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de Edge Innovation, agencia especializada en el sector energético.

“Sí nos va a afectar, obviamente el tema que pega son los precios y aunque seamos muy soberanos, aunque creamos, aunque queramos pensar que lo que pasa en un país no le afecta a México porque es una economía independiente, pues la realidad es que no, hoy el mundo está globalizado”, apuntó.

Durante los últimos siete años, el gobierno federal ha trabajado para reducir las importaciones de combustibles automotrices, y en esto ha dado avances.

Con las inversiones públicas en la rehabilitación de las refinerías viejas, la construcción, aunque a sobrecosto de tres veces, de la refinería Olmeca en Dos Bocas, ha aumentado el procesamiento de crudo en México y ha bajado la importación de gasolinas de 80% a 35% del total del consumo de 2018 a 2025.

Lo anterior incluso pese a que resulta más económico importar que producir en México.

Dólar caro no será benéfico

Víctor Hugo Juárez expuso que el alza del dólar no implicará más ganancias por venta de petróleo al extranjero, pues “las exportaciones han bajado 50% o más y éstas se redujeron por avanzar en el objetivo de la soberanía y la autosuficiencia, ya que de la producción de petróleo, la cual viene a la baja, hasta el 80% se usa en refinerías mexicanas y lo demás se vende al extranjero”, alertó.

