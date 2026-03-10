SAT promete beneficio exclusivo en la Declaración Anual para estos contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que algunos contribuyentes podrán quedar exentos de presentar la declaración anual de impuestos en 2026. Este beneficio aplica exclusivamente para quienes están inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza , un esquema creado para facilitar el cumplimiento fiscal y reducir la carga administrativa de pequeños contribuyentes en el país.

La exención únicamente elimina la obligación de presentar la declaración anual, pero no las declaraciones mensuales, que seguirán siendo obligatorias. Para acceder a este beneficio, las personas físicas deben registrar ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos, mientras que las personas morales pueden participar siempre que no superen los 35 millones de pesos al año. Este régimen está dirigido a actividades como agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, servicios profesionales, actividades empresariales y arrendamiento de inmuebles.

Además de simplificar el cumplimiento fiscal, el RESICO contempla otras ventajas como el cálculo automático de impuestos, tasas reducidas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y menores trámites administrativos. Con estas medidas, el SAT busca incentivar la formalidad y facilitar que contribuyentes con menores ingresos cumplan con sus obligaciones tributarias .

Para mantenerse dentro de este régimen y acceder a sus beneficios, los contribuyentes debieron actualizar su información o registrarse antes del 31 de enero. Quienes cumplan con los requisitos y estén al corriente en sus pagos provisionales mensuales podrán aprovechar esta simplificación en sus obligaciones fiscales.

