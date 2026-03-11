Profeco confirma información sobre el peligro de comprar tortillas en hieleras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto bajo la lupa una práctica común en diversas tiendas de abarrotes del país: la venta de tortillas almacenadas en hieleras. Según la institución, esta modalidad de comercialización no solo representa posibles riesgos sanitarios, sino que también vulnera los derechos de información del consumidor. El almacenamiento de tortillas en recipientes cerrados como hieleras, sin la ventilación adecuada, genera condiciones críticas de calor y humedad. Estos factores favorecen la proliferación de agentes que comprometen la salud humana, como lo son:Bacterias y hongos: El exceso de humedad acelera la descomposición del alimento.Contaminación cruzada: Existe riesgo si los recipientes o hieleras no cuentan con la limpieza rigurosa necesaria para el manejo de alimentos.Pérdida de calidad: La falta de un proceso de transpiración tras la elaboración del producto afecta su frescura. La Profeco, señaló que esta forma de venta suele violar dos normativas fundamentales: la NOM-187, que regula la higiene y conservación de productos derivados de la masa, y la NOM-051, referente al etiquetado.Cabe resaltar, que al venderse en hieleras o recipientes improvisados, este alimento carece de información esencial para el cliente, como: Para proteger a la población, se recomienda evitar el consumo de tortillas que presenten las siguientes señales:La dependencia reiteró que el objetivo de estas advertencias es asegurar que este alimento básico se comercialice bajo condiciones que garanticen la máxima calidad y transparencia para las familias mexicanas.Con información de El Universal CT