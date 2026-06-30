SAT: Esto debes saber si pagas en parcialidades tu saldo a cargo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, permite que el saldo a cargo correspondiente al ejercicio fiscal anterior, es decir, de la Declaración Anual 2025, pueda pagarse en hasta seis parcialidades mensuales y sucesivas.

Sin embargo, ante la cercanía del cierre del periodo de pagos, el organismo hizo un llamado a las personas que eligieron esta modalidad para recordar los lineamientos que deben cumplir y evitar inconvenientes que puedan derivar en recargos o sanciones.

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El SAT reiteró que para acceder a esta facilidad de pago no es necesario garantizar el interés fiscal, pero los contribuyentes deben cumplir con los requisitos establecidos, así como respetar las fechas límite para conservar este beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para pagar el saldo a cargo en parcialidades?

Para poder realizar el pago del impuesto correspondiente mediante parcialidades, los contribuyentes deben considerar los siguientes puntos:

La Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025 debe presentarse a más tardar el 30 de abril de 2026. El primer pago debe realizarse obligatoriamente a más tardar el 30 de abril de 2026. Si la declaración se presenta en esa fecha, pero el pago no se efectúa el mismo día, se pierde el derecho a esta facilidad y el impuesto deberá cubrirse en una sola exhibición. La última parcialidad seleccionada deberá quedar liquidada a más tardar el 30 de septiembre de 2026.

El SAT señaló que es importante respetar estas fechas, ya que el incumplimiento puede ocasionar que la facilidad de pago deje de aplicarse.

Recomendaciones del SAT para evitar problemas con los pagos

A través de sus canales oficiales, el SAT recordó a los contribuyentes que mantienen un saldo pendiente bajo esta modalidad que deben revisar constantemente la información relacionada con sus pagos. Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:

Mantener al corriente las parcialidades correspondientes a la Declaración Anual 2025.

Revisar periódicamente el acuse de declaración para consultar el monto pendiente, las líneas de captura y las fechas establecidas para cada pago.

Realizar cada parcialidad a más tardar el último día del mes que corresponda.

Utilizar las líneas de captura generadas al momento de presentar la declaración para efectuar los pagos correctamente.

El acuse de declaración es el documento oficial que acredita que la declaración fue recibida y registrada exitosamente en los sistemas del SAT. En caso de necesitarlo, los contribuyentes pueden volver a imprimirlo mediante la opción de impresión de acuse dentro de los servicios del organismo.

¿Qué pasa si no realizas los pagos a tiempo?

El SAT recordó que los contribuyentes tienen la posibilidad de liquidar anticipadamente el monto total pendiente si así lo desean, sin necesidad de esperar hasta la última parcialidad.

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No obstante, quienes no cumplan con las fechas establecidas pueden generar recargos y perder los beneficios de la facilidad otorgada por el organismo.

Por ello, el SAT recomienda revisar las fechas de pago, conservar los comprobantes correspondientes y mantenerse al corriente para evitar problemas durante el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

⏰ Mantén al corriente tus parcialidades de la Declaración Anual 2025. Revisa periódicamente tu acuse de declaración para consultar el monto pendiente, las líneas de captura y las fechas de pago correspondientes. ✅



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