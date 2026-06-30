SAT: Esto debes saber si pagas en parcialidades tu saldo a cargo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, permite que el saldo a cargo correspondiente al ejercicio fiscal anterior, es decir, de la Declaración Anual 2025, pueda pagarse en hasta seis parcialidades mensuales y sucesivas.Sin embargo, ante la cercanía del cierre del periodo de pagos, el organismo hizo un llamado a las personas que eligieron esta modalidad para recordar los lineamientos que deben cumplir y evitar inconvenientes que puedan derivar en recargos o sanciones.El SAT reiteró que para acceder a esta facilidad de pago no es necesario garantizar el interés fiscal, pero los contribuyentes deben cumplir con los requisitos establecidos, así como respetar las fechas límite para conservar este beneficio.Para poder realizar el pago del impuesto correspondiente mediante parcialidades, los contribuyentes deben considerar los siguientes puntos:El SAT señaló que es importante respetar estas fechas, ya que el incumplimiento puede ocasionar que la facilidad de pago deje de aplicarse.A través de sus canales oficiales, el SAT recordó a los contribuyentes que mantienen un saldo pendiente bajo esta modalidad que deben revisar constantemente la información relacionada con sus pagos. Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:El acuse de declaración es el documento oficial que acredita que la declaración fue recibida y registrada exitosamente en los sistemas del SAT. En caso de necesitarlo, los contribuyentes pueden volver a imprimirlo mediante la opción de impresión de acuse dentro de los servicios del organismo.El SAT recordó que los contribuyentes tienen la posibilidad de liquidar anticipadamente el monto total pendiente si así lo desean, sin necesidad de esperar hasta la última parcialidad.No obstante, quienes no cumplan con las fechas establecidas pueden generar recargos y perder los beneficios de la facilidad otorgada por el organismo.Por ello, el SAT recomienda revisar las fechas de pago, conservar los comprobantes correspondientes y mantenerse al corriente para evitar problemas durante el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP