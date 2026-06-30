Oxxo y lista de establecimientos donde puedes pagar tu crédito Infonavit

Las y los trabajadores que cuentan con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tienen diferentes opciones para realizar sus pagos mensuales, ya sea de forma presencial o mediante plataformas digitales.

El organismo ofrece créditos hipotecarios y no hipotecarios que pueden utilizarse para comprar, construir, remodelar o ampliar una vivienda. Cada mensualidad contempla una parte destinada al pago del capital, otra correspondiente a intereses y una más relacionada con seguros y cuotas.

Para facilitar el cumplimiento de estos pagos, el Infonavit cuenta con una amplia red de establecimientos, bancos y servicios digitales donde los derechohabientes pueden cubrir sus mensualidades.

¿Dónde puedes pagar tu crédito Infonavit? Estos son los establecimientos disponibles

Los trabajadores pueden realizar sus pagos en distintas instituciones bancarias, tiendas de conveniencia, supermercados y establecimientos comerciales, sin necesidad de acudir directamente a las oficinas del Infonavit.

Entre los bancos disponibles se encuentran:

BBVA

HSBC

Santander

Banamex

Scotiabank

Banorte

Banco del Bienestar

Banco Coppel

BanRegio

Caja Hipódromo SC de AP

Caja Morelia

Además, quienes prefieran realizar sus pagos en establecimientos comerciales pueden acudir a los siguientes lugares. El monto mínimo de pago es de 50 pesos:

Walmart

OXXO

Sam’s

Chedraui

7 Eleven

SIX

Soriana

Bodega Aurrera

Circle K

El Asturiano

Extra

Fresko

Garis

Go Mart

K

La Argentina

La Comer

También es posible cubrir la mensualidad en algunas tiendas departamentales como:

Price Shoes

Muebles América

Suburbia

Waldo’s

Eleczion

¿Cómo pagar tu crédito Infonavit en línea o desde Estados Unidos?

Para quienes buscan evitar traslados, el Infonavit también cuenta con opciones de pago en línea mediante plataformas digitales y herramientas bancarias. Los pagos electrónicos pueden realizarse a través de:

Albo

Apoya CMX

Beloz

Bison / Paynom

BILRS.com

Consubanco

Finsus

Financiera Libertad

Liverpool

ToditoPagos

UNO DOS TRES

También se pueden realizar pagos mediante CoDi o con tarjeta de crédito o débito de cualquier banco, excepto American Express. Otra alternativa es hacer una transferencia desde una cuenta bancaria propia en México.

En el caso de los trabajadores o familiares que se encuentran en Estados Unidos, el pago también puede realizarse mediante empresas remesadoras utilizando el número de crédito. Las opciones disponibles son:

Barri Financial Group

Dolex

El Infonavit recordó que los pagos adelantados o la liquidación anticipada del crédito no generan ningún tipo de comisión , por lo que los usuarios pueden elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.

Para conocer las condiciones específicas de cada método de pago o datos de transferencia, los trabajadores pueden consultar la información oficial en el portal del Infonavit: https://portalmx.infonavit.org.mx/

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