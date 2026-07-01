Los menores ingresos petroleros y una disminución en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) presionaron las finanzas públicas durante los primeros cinco meses del año, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre enero y mayo, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 3 billones 554 mil 847 millones de pesos, cifra que representó una caída real de 1.8% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, quedaron 151 mil 471 millones de pesos por debajo de lo previsto en el programa.

Hacienda atribuyó este resultado principalmente al menor desempeño de los ingresos petroleros y de la recaudación del ISR.

Los ingresos derivados de la actividad petrolera sumaron 380 mil 789 millones de pesos, una disminución real de 3.2% anual. Aunque durante mayo se observó un incremento impulsado por el alza en los precios internacionales del crudo, el acumulado del año se vio afectado por una plataforma de producción y exportación menor a la prevista, así como por la apreciación del peso frente al dólar, que redujo el valor en moneda nacional de las ventas de hidrocarburos.

“Los ingresos petroleros crecieron 10.9% real anual en mayo, en un entorno de mayores precios internacionales del petróleo. En los primeros cinco meses, sin embargo, disminuyeron 3.2% real anual, ante el comportamiento de la plataforma de exportación y el efecto de la apreciación cambiaria”, anotó la dependencia encabezada por Édgar Amador Zamora.

Por el lado de los ingresos tributarios, la recaudación del ISR alcanzó 1.3 billones de pesos, lo que significó una reducción real de 5.8% respecto al mismo periodo de 2025 y un faltante de 72 mil 314 millones de pesos frente a la meta establecida.

Hacienda indicó que esta disminución obedeció principalmente a menores pagos derivados de las declaraciones anuales de personas físicas y morales. No obstante, señaló que el comportamiento fue parcialmente compensado por una mayor recaudación proveniente de sueldos y salarios, favorecida por el crecimiento de los salarios reales y la fortaleza del empleo formal.

En tanto, el costo financiero de la deuda fue de 433 mil 775 millones de pesos, cifra 9.6% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

A pesar del menor ingreso y del subejercicio observado, Hacienda destacó que los balances fiscales se mantuvieron por encima de lo previsto.

El déficit presupuestario fue 266 mil millones de pesos menor al programado y el balance primario registró un superávit de 15 mil millones de pesos, mientras que los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en línea con las metas aprobadas por el Congreso.

Aumenta recaudación del IVA

Algunos impuestos mostraron un comportamiento favorable. La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentó 3.3% anual, mientras que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) creció 6.9% y los ingresos por impuestos a las importaciones avanzaron 3.1 por ciento.

Pese a estos incrementos, los ingresos tributarios totales sumaron 2.4 billones de pesos, con una disminución real de 1.4% frente al mismo periodo del año anterior.

Sube 2.3% el gasto del Gobierno

En materia de gasto, el Gobierno federal ejerció 3 billones 973 mil 596 millones de pesos entre enero y mayo, un crecimiento real anual de 2.3%. Sin embargo, el monto quedó 417 mil 814 millones de pesos por debajo de lo programado.

El gasto programable, destinado a la prestación de bienes y servicios públicos, ascendió a 2.8 billones de pesos, con un aumento real de 4.3%, mientras que el gasto no programable, sin considerar el costo financiero de la deuda, alcanzó 693 mil 742 millones de pesos, 2.8% más que un año antes.

CT