CFE: ¿Se puede obtener descuento en el recibo de luz con la tarjeta del INAPAM?

Las personas adultas mayores en México pueden acceder a una tarjeta especial, la cual les permite obtener descuentos en una variedad de servicios y productos; conoce esta información

Por: Oralia López

La tarjeta del Inapam se puede tramitar a partir de los 60 años. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las personas adultas mayores en México pueden acceder a una tarjeta especial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la cual les permite obtener descuentos en una variedad de servicios y productos. Entre los beneficios que ofrece se incluyen productos de alimentación, transporte, salud, vivienda, hogar y pago de predial, entre otros.

A partir de los 60 años, las personas pueden recibir esta tarjeta, la cual les permite acceder a lo antes mencionado únicamente cuando ya la tienen en su poder.

En ocasiones se ha señalado que la tarjeta del Inapam otorga reducciones en el pago del recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es uno de los servicios más caros en México. Sin embargo, autoridades se han encargado de desmentir esta información.

En el año 2022, el INAPAM informó a través de su página oficial que NO ofrece descuentos a ninguna persona en el recibo de la CFE, por lo que tampoco los adultos mayores que cuentan con una tarjeta del Inapam pueden acceder a esto.

ESPECIAL / INAPAM 
La tarjeta del INAPAM se puede tramitar a partir de los 60 años. Los pasos para sacarla, según el portal oficial, son:

  • Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano en la página de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar
  • Los horarios de atención son de 10:00 a 16:00 horas, de la tarde, de lunes a sábado
  • Se debe presentar la documentación requerida

Los documentos que se deben entregar para que den la tarjeta del Inapam son estos:

  • Original y copia de la identificación oficial vigente
  • CURP
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
  • Una fotografía tamaño infantil reciente
  • Teléfono de contacto para casos de emergencia

Una vez ingresados los datos al sistema, dice el sitio del INAPAM, la credencial se imprime y se entrega.

La tarjeta del INAPAM ofrece beneficios como descuentos en:

  • Alimentación
  • Asesoría y servicios legales
  • Educación, recreación y cultura
  • Predial y agua
  • Salud
  • Transporte
  • Vestido y hogar

