La inflación en México continuó con una tendencia al alza durante la primera quincena de febrero de 2026, al ubicarse en 3.92% a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este nivel se mantiene por encima del objetivo de 3% establecido por el Banco de México y confirma un repunte respecto a periodos previos.

El dato más reciente también superó el 3.74% registrado en el mismo periodo del año pasado y el 3.69% con el que cerró 2025, lo que refleja un incremento gradual en el nivel general de precios. En su comparación quincenal, el Índice de Precios al Consumidor creció 0.25%, cifra mayor al aumento observado en el mismo lapso de 2025.

El Inegi señaló que el comportamiento de la inflación responde tanto al aumento en mercancías como en servicios, así como al encarecimiento de productos agropecuarios. Estos componentes influyen directamente en el costo de vida de la población, al impactar el precio de bienes y servicios de consumo cotidiano.

El índice subyacente, considerado un indicador más preciso para medir la tendencia de los precios porque excluye artículos con mayor volatilidad, registró un incremento quincenal de 0.22% y una tasa anual de 4.52%. Dentro de este rubro, las mercancías reportaron aumentos tanto en el corto como en el largo plazo, mientras que los servicios también mostraron incrementos sostenidos.

Por su parte, el índice no subyacente, que incluye productos con precios más variables, avanzó 0.32% en la quincena. En este grupo, los productos agropecuarios mostraron un aumento respecto al periodo inmediato anterior y también en su comparación anual. En contraste, los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno presentaron una ligera disminución quincenal, aunque mantuvieron un incremento en su medición anual.

El comportamiento reciente de la inflación contrasta con la tendencia observada en años anteriores. En 2025, el índice general cerró en 3.69%, por debajo de los niveles registrados en 2024 y 2023, y lejos de los máximos alcanzados en 2022 y 2021, cuando la inflación se ubicó en sus niveles más altos en dos décadas. Sin embargo, el dato de la primera quincena de febrero indica que el indicador ha retomado una trayectoria ascendente.

Este repunte ocurre en un contexto en el que el Banco de México ha evaluado el panorama inflacionario como parte de sus decisiones de política monetaria. El pasado 5 de febrero, el banco central mantuvo su tasa de interés en 7%, luego de una serie de reducciones consecutivas, en concordancia con la evolución reciente de los precios.

El encarecimiento de los alimentos dispara los precios

El jitomate, la papa y el tomate verde fueron los productos que más aumentaron de precio en la primera quincena de febrero de 2026 y se convirtieron en los principales impulsores de la inflación en México, que alcanzó una tasa anual de 3.92%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El encarecimiento de estos alimentos impactó directamente el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), debido a su alta incidencia, es decir, su contribución en puntos porcentuales al índice general. Al tratarse de productos de consumo frecuente, sus aumentos influyen de manera significativa en el nivel general de precios.

El jitomate fue el producto con mayor impacto inflacionario. Su precio aumentó 7.90% en la quincena, lo que elevó la presión sobre el índice general y el gasto cotidiano de los hogares.

La papa y otros tubérculos registraron un incremento de 13.16%, ubicándose entre los productos con mayor incidencia en la inflación, debido a su amplio consumo.

El tomate verde presentó el mayor aumento porcentual, con 17.84%, y también contribuyó al repunte inflacionario.

En conjunto, estos productos formaron parte del rubro de alimentos, bebidas y tabaco, que registró un aumento anual de 6.28%, confirmando que los alimentos fueron el principal factor en la aceleración inflacionaria durante el periodo. El reporte confirma que el encarecimiento de alimentos frescos elevó el costo de bienes esenciales y contribuyó al aumento general de precios observado en la quincena reciente del año.

La canasta básica también registra aumento

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo registró incrementos recientes, lo que refleja un aumento en el costo de productos y servicios considerados esenciales. Este indicador agrupa un total de 170 bienes y servicios básicos utilizados de manera cotidiana por la población.

De acuerdo con los datos disponibles, el índice presentó un crecimiento quincenal de 0.29%, lo que evidencia un encarecimiento en el corto plazo de los artículos que integran esta canasta. Este comportamiento confirma que los precios de los productos básicos han mostrado una tendencia al alza en el periodo más reciente.

En su comparación anual, el índice reportó una variación de 3.71%, lo que indica que, en el transcurso de los últimos doce meses, los precios de estos bienes y servicios también han aumentado de manera sostenida.

Este indicador permite observar el comportamiento de los costos de productos esenciales, por lo que su evolución confirma que los incrementos en precios no se limitan a artículos específicos, sino que también abarcan el conjunto de bienes y servicios fundamentales para el consumo cotidiano.

