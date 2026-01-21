SAT: Este documento NO es obligatorio para expedir facturas electrónicas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó desde su página oficial que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la emisión de factura electrónica (CFDI).

El organismo advirtió a las y los contribuyentes que el emisor que condicione la expedición de una factura a cambio de la entrega de dicho documento, incurre en una infracción que se sanciona hasta con 122 mil 440 pesos.

Detalles de la infracción

De acuerdo al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se considera una infracción el condicionar la emisión de CFDI a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal o de la CSF, y se castiga a quien lo realice con una multa que va de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos .

Para facturar, según explicó el SAT, el emisor únicamente requiere la clave de RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal.

Este organismo aclara también que los empleadores no deben solicitar a sus personas trabajadoras la CSF para el timbrado de nómina, ya que pueden solicitar los datos mediante un caso de aclaración en términos de la ficha de trámite 44/CFF Solicitud de datos en el RFC de asalariados del Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Los datos son importantes para el o la contribuyente

El SAT destacó que la CSF contiene información que es relevante únicamente para la o el contribuyente, pues ofrece detalles acerca de sus actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal, de modo que no se debe tomar como requisito para la emisión de CFDI.

La CSF no tiene vigencia y se actualiza solo cuando la o el contribuyente realiza alguna modificación de su información en el RFC, como cambio de domicilio fiscal, actualización de régimen fiscal o actividades económicas, modificación o incorporación de CURP, entre otros ; por lo que no es necesario obtenerla con una periodicidad particular.

¿Cómo obtener tus datos fiscales sin la Constancia completa?

Si necesitas consultar tus datos exactos (como el código postal o régimen que tienes registrado) de forma rápida, el SAT habilitó la Cédula de datos fiscales.

Puedes acceder en https://www.cloudb.sat.gob.mx/datos_fiscales/ y solo necesitas ingresar tu RFC o CURP.

Recibirás en tu correo electrónico registrado una estructura con los datos necesarios para facturar, sin necesidad de descargar el documento completo de la CSF.

FF