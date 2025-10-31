Viernes, 31 de Octubre 2025

Mi Beca Para Empezar: ¿Cuándo llega el pago en noviembre 2025?

Con este apoyo se busca asegurar que los niños y niñas beneficiarias tengan los recursos necesarios para continuar su educación básica

Con la tarjeta únicamente es posible adquirir alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, material didáctico y otros artículos clave para el proceso educativo. ESPECIAL / SUN

El programa Mi Beca para Empezar es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México que está dirigida a estudiantes de preescolar y primaria que se encuentran inscritos en escuelas de la capital del país.

Con este apoyo se busca asegurar que los niños y niñas beneficiarias tengan los recursos necesarios para continuar su educación básica, y de esta manera reducir el riesgo de deserción escolar.

Los participantes de Mi Beca para Empezar no obtienen dinero en efectivo, lo que elimina la opción de realizar retiros en cajeros automáticos. Con la tarjeta únicamente es posible adquirir alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, material didáctico y otros artículos clave para el proceso educativo.

Por lo anterior, el uso está limitado a ciertos comercios como papelerías, supermercados, tiendas de ropa, tiendas departamentales, entre otros.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) confirmó que ya existe fecha para el próximo depósito, que será en el mes de noviembre y estará destinado a todos los beneficiarios inscritos en preescolar y primaria de la CDMX.

De acuerdo con información, el depósito para todos los beneficiarios se hará el sábado 1 de noviembre.

