Flores amarillas más baratas, conoce dónde conseguirlas este 21 de marzo

Este sábado 21 de marzo se ha consolidado como una de las fechas más esperadas para regalar flores y es que excusas para demostrarle afecto a tu pareja no deberían faltar, especialmente cuando llega la primavera.

Regalar flores amarillas, se ha convertido en una tradición que marca el inicio de esta época del año y que cada vez cobra más fuerza a nivel nacional.

Para que puedas cumplir con este detalle romántico sin afectar tu bolsillo, existen diversos puntos estratégicos en la capital del país, en donde la frescura y el ahorro se encuentran a la orden del día. A continuación, te recomendaremos algunos de los mejores lugares para conseguir un ramo de flores amarillas para tu ser amado, sin tener que afectar tus finanzas personales.

¿Cuál es el origen de esta tradición viral?

Aunque la fecha coincide con el equinoccio de primavera, la verdadera raíz de esta costumbre es un fenómeno de la cultura pop derivado del éxito musical "Flores Amarillas" de la telenovela argentina Floricienta.

El gesto simboliza una promesa de amor eterno, alegría, esperanza y positividad, convirtiéndose en un ritual contemporáneo que inunda las redes sociales como TikTok e Instagram cada año.

Los mejores mercados para comprar flores amarillas

Si buscas variedad y precios accesibles, estos son los puntos imperdibles en la CDMX:

Central de Abasto: Situada en Iztapalapa, es el gigante indiscutible para quienes buscan precios de mayoreo y una variedad total de flores y follajes.

La Merced: En la zona de Circunvalación operan más de 100 vendedores que ofrecen flores naturales frescas y también opciones artificiales muy duraderas para quienes desean que el color y su significado permanezca para siempre.

Mercado de Jamaica: Es la parada obligatoria por excelencia; ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, este mercado nunca duerme, pues abre las 24 horas del día. Es ideal tanto para ramos sencillos como para arreglos espectaculares, y puedes llegar fácilmente por la Línea 9 del Metro en la estación Jamaica.

Viveros de Coyoacán: Un pulmón verde accesible por la Línea 3 del Metro (estación Viveros) donde puedes encontrar vida vegetal en la calle Del Carmen.

Mercado de Flores de San Ángel: Al sur de la ciudad, en Álvaro Obregón, este sitio ofrece un toque de nostalgia y elegancia tradicional. Se encuentra ubicado en la esquina de Avenida Revolución y Doctor Elguero, cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo.

Mercados de Xochimilco (Cuemanco y San Luis Tlaxialtemalco): Estos puntos destacan porque los locatarios suelen ser productores locales que cultivan sus propios ejemplares. Cuemanco, en particular, es considerado uno de los mercados más grandes de su tipo en América Latina.

CT