Bolsa mexicana cierra a la baja por quinta semana consecutiva

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó este viernes un 1.63 % para cerrar la tercera semana de marzo con una pérdida acumulada del 2.31 % y llevar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 64 mil 134.9 unidades.

Con la pérdida semanal, el mercado mexicano encadenó cinco semanas con cierres en rojo y en las tres últimas acumuló una baja del 10.5 %.

"La ausencia de señales de que la guerra (en Oriente Medio) podría terminar pronto ocasionó pérdidas en el mercado de capitales a nivel global, destacando los mercados de Estados Unidos", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la experta, el IPC "perdió un 2.31 % en la semana" para encadenar cinco semanas con cerrando en negativo.

Añadió que en la semana, las emisoras con las mayores pérdidas fueron: Industrias Peñoles (-11.06 %), Genomma Lab (-9.8 %), Grupo México (-7.48 %) y Kimberly Clark (-6.22 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que el IPC terminó la jornada del viernes a la baja, mientras que la semana también fue en rojo con un acumulado del -2.31 % por lo que su rendimiento en lo que va del año se ubicó ya en terreno negativo con -0.44 %.

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 1.18 % frente al dólar, cotizando en 17.95 unidades por billete verde, frente a los 17.74 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 790.5 millones de títulos por un importe de 40.819 millones de pesos.

De las 712 empresas que cotizaron en la sesión, 209 cerraron con sus precios al alza, 478 registraron pérdidas y 25 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de almacenamiento, conducción y mejoramiento de agua Grupo Rotoplas (AGUA) con el 12.31 %; de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el 9.1 %, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el 5.88 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el -10 %; del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -6.32 %, y de la firma de productos farmacéuticos y laboratorios Genomma Lab Internacional (LAB), con el -6.25.

MF