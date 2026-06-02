Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy, 2 de junio

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.Por otra parte, hoy es el último día para aprovechar las ofertas del Hot Sale, la campaña de ventas por internet más grande de México, con hasta 65 % de descuento en productos seleccionados, hasta 24 meses sin intereses y hasta 20 % de bonificación bancaria.Además, los envíos a domicilio tienen un precio de solo 5.00 pesos con Walmart Pass, el cual ofrece envíos sin costo, descuentos en establecimientos como Starbucks y acceso promocional a Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos mensuales o un plan anual de 529 pesos.Los descuentos difieren según el emisor de la tarjeta utilizada en la compra, pero hay promociones para los principales bancos del país: Banamex, BBVA, Santander, Inbursa, Banorte, HSBC y Scotiabank.Frutas y verdurasCarnes y pescados