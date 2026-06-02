Martes, 02 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy, 2 de junio

Conoce los descuentos en alimentos que este día tiene la cadena de supermercados; además de las promociones por el Hot Sale, que hoy llega a su fin

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EFE/Archivo

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Por otra parte, hoy es el último día para aprovechar las ofertas del Hot Sale, la campaña de ventas por internet más grande de México, con hasta 65 % de descuento en productos seleccionados, hasta 24 meses sin intereses y hasta 20 % de bonificación bancaria.

Además, los envíos a domicilio tienen un precio de solo 5.00 pesos con Walmart Pass, el cual ofrece envíos sin costo, descuentos en establecimientos como Starbucks y acceso promocional a Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos mensuales o un plan anual de 529 pesos.

Los descuentos difieren según el emisor de la tarjeta utilizada en la compra, pero hay promociones para los principales bancos del país: Banamex, BBVA, Santander, Inbursa, Banorte, HSBC y Scotiabank.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

  1. Cebolla blanca: 16.00 pesos por kilo.
  2. Chile serrano: 59.00 pesos por kilo.
  3. Manzana Granny Smith: 39.00 pesos por kilo.
  4. Manzana Pink Lady: 39.00 pesos por kilo.
  5. Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Arrachera de res marinada Marketside Choice, 600 gramos: 222.00 pesos.
  • Arrachera de res marinada Marketside, 600 gramos: 199.00 pesos.
  • Barritas de surimi: 126.00 pesos por kilo.
  • Camarón coctelero: 185.00 pesos por kilo.
  • Carne de atún para hamburguesa Dolores Premium, 400 gramos: 59.00 pesos.
  • Carne de res congelada para hamburguesa Marketside, 8 piezas: 90.00 pesos.
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne, 8 piezas de 90 gramos cada una: 98.00 pesos.
  • Carne molida de cerdo: 118.00 pesos por kilo.
  • Chuleta natural de cerdo: 104.00 pesos por kilo.
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla, 200 gramos: 59.00 pesos.
  • Filete de basa oriental blanco: 86.00 pesos por kilo.
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo, empanizado y congelado, 500 gramos: 112.00 pesos.
  • Nuggets de pescado Disney, 560 gramos: 82.00 pesos.
  • Pechuga de pollo en trozos sabor búfalo Tyson, 600 gramos: 176.00 pesos.
  • Pierna de cerdo en trozo: 108.00 pesos por kilo.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones