Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy, 2 de junio

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Por otra parte, hoy es el último día para aprovechar las ofertas del Hot Sale, la campaña de ventas por internet más grande de México, con hasta 65 % de descuento en productos seleccionados, hasta 24 meses sin intereses y hasta 20 % de bonificación bancaria.

Además, los envíos a domicilio tienen un precio de solo 5.00 pesos con Walmart Pass, el cual ofrece envíos sin costo, descuentos en establecimientos como Starbucks y acceso promocional a Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos mensuales o un plan anual de 529 pesos.

Los descuentos difieren según el emisor de la tarjeta utilizada en la compra, pero hay promociones para los principales bancos del país: Banamex, BBVA, Santander, Inbursa, Banorte, HSBC y Scotiabank.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Cebolla blanca: 16.00 pesos por kilo. Chile serrano: 59.00 pesos por kilo. Manzana Granny Smith: 39.00 pesos por kilo. Manzana Pink Lady: 39.00 pesos por kilo. Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados