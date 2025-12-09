LFT: La razón de que tu sueldo NO suba con el aumento del salario mínimo

El anuncio del incremento histórico del 13% al salario mínimo para 2026 ha generado expectativas entre millones de empleados en México, quienes verán reflejado este ajuste a partir de enero. No obstante, este aumento no se traduce automáticamente en una mejora salarial para toda la fuerza laboral, ya que existen excepciones que suelen causar confusión.

Cada diciembre, cuando se hacen públicos los ajustes al salario mínimo del año siguiente, numerosos trabajadores descubren que su recibo de pago no presenta cambios. Esto suele generar dudas acerca de por qué su remuneración permanece igual pese al anuncio oficial.

CANVA

Diferencia entre salario mínimo y salario contractual

La explicación se encuentra en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que distingue claramente entre salario mínimo y salario contractual, un punto fundamental para entender cómo las empresas organizan sus esquemas de remuneración.

El salario mínimo corresponde al monto legal obligatorio que las compañías deben pagar como base y que se fija anualmente por el Consejo de Representantes de la Conasami. Este parámetro aplica en todo el territorio nacional.

Para 2026, las cifras quedaron definidas de la siguiente manera:

315.04 pesos diarios para la mayor parte del país, lo que equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales.

448.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte, es decir, 13 mil 409.80 pesos al mes como mínimo.

Ninguna empresa tiene permitido ofrecer una remuneración inferior a estas cantidades. Por ello, los principales beneficiados serán quienes actualmente perciben el salario mínimo, ya que su ingreso sí se ajustará obligatoriamente en enero de 2026.

Sin embargo, aunque este salario base es de carácter obligatorio, la LFT no exige que los aumentos se apliquen a los sueldos superiores, es decir, a aquellos que están regulados por contratos o políticas internas.

CANVA

¿Por qué no suben los sueldos que están por encima del mínimo?

Los salarios contractuales (a diferencia del mínimo) se fijan mediante contratos individuales o colectivos, además de tabuladores, escalafones, prestaciones y esquemas de incentivos propios de cada empresa. Debido a esto, un aumento al salario mínimo no modifica automáticamente estas estructuras.

El objetivo es proteger principalmente a los trabajadores con menores ingresos, mientras que los sueldos medios y altos dependen de otros elementos, como el nivel de responsabilidad del puesto, la productividad, la antigüedad, así como resultados financieros y presupuestales de cada organización.

BB