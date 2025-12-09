INAPAM: Estos son los adultos mayores beneficiados con el aumento al salario mínimo en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el aumento al salario mínimo para 2026. Este incremento también beneficiará a las y los adultos mayores que estén inscritos en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en todo el país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el consenso se realizó de manera unánime entre el sector obrero, el empresarial y el gobierno. Los salarios mínimos estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero de 2026.

¿Qué adultos mayores tendrán el aumento del salario mínimo?

El aumento beneficiará directamente a las y los adultos mayores que tengan credencial INAPAM , siempre y cuando se encuentren inscritos en el Programa de Vinculación Productiva. El aumento será del 13 % al salario mínimo y se incrementará a los pagos por actividades formales, capacitaciones o servicios comunitarios remunerados.

Los requisitos para acceder a este beneficio son:

Tener 60 años o más

Contar con credencial vigente INAPAM

Estar inscrito en el Programa de Vinculación Productiva

Identificación oficial vigente

¿Qué personas deben renovar la credencial INAPAM?

Son algunos los adultos mayores que tendrán que renovar su credencial INAPAM. El instituto ha dado a conocer que la credencial no cuenta con una fecha de vencimiento; sin embargo, existen algunos casos donde será necesario que se renueve. A continuación, te decimos en cuales situaciones se tendría que llevar a cabo este proceso:

Si su credencial ha sido dañada o se encuentra en mal estado.

Quienes hayan perdido su tarjeta y necesiten un duplicado.

En caso de haber cambiado de datos y que deban actualizarse ante el organismo.



Aquellas personas que se encuentran en alguna de estas situaciones, deberán acudir a los módulos INAPAM a solicitar la renovación de su credencial.

