Aunque diciembre suele relacionarse con pausas laborales y ajustes en diversas instituciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) opera casi con normalidad durante este mes. Únicamente se detienen las labores en las fechas inhábiles reconocidas por la legislación, por lo que resulta indispensable saber qué días no habrá atención para evitar retrasos en trámites.

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del SAT y en la Ley Federal del Trabajo, el organismo no programa un periodo vacacional especial en diciembre y mantiene abiertas sus 164 oficinas en todo el país. Sin embargo, existe una excepción:

“25 de diciembre, por ser día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo.”

El SAT descansa en diciembre en estos días

A esta fecha se suma un día inhábil inmediato posterior, el 1 de enero, correspondiente al inicio del nuevo año. En contraste, no se consideran como días sin servicio el 24 de diciembre, el 31 de diciembre ni el 6 de enero, y tampoco se anuncian cierres extraordinarios.

La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 tampoco incorporó descansos adicionales para diciembre. Lo que sí estableció fueron días inhábiles exclusivos del SAT en otras épocas del año, en particular el 17 y 18 de abril, que aplican únicamente para la institución y no forman parte de los descansos federales. Así, el último mes del año presenta muy pocas interrupciones en la operación del organismo.

Durante esta etapa, en la que la actividad económica incrementa y se acumulan obligaciones fiscales, miles de contribuyentes requieren programar visitas, realizar trámites y concluir pendientes. Por ello, identificar la disponibilidad de atención se vuelve esencial para no enfrentar contratiempos.

Para quienes necesiten acudir a las oficinas, los horarios vigentes son:

Lunes a jueves: de 9:00 a 16:00 horas

Viernes: de 8:30 a 15:00 horas

El Directorio Nacional del SAT permite ubicar la sede más cercana y verificar si cuenta con citas disponibles.

No obstante, incluso en los días sin atención presencial, las plataformas digitales del SAT siguen funcionando con normalidad, lo que facilita la realización de trámites sin depender del calendario. Entre los servicios que permanecen activos todo diciembre se encuentran la declaración anual, la consulta de acuses, la obtención de constancias fiscales y el uso de la app SAT Móvil, que permite gestionar datos fiscales desde cualquier dispositivo.

Estas herramientas hacen posible continuar con los procesos fiscales sin verse afectados por los horarios presenciales ni por los días inhábiles.

