Esta es la cuarta y última semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate saladette por kilo a $12.80 pesos

Plátano por kilo a $14.80 pesos

Papaya por kilo a $26.80 pesos

Caña de azúcar por kilo a $22.90 pesos

Aguacate Hass malla por pieza a $34.80 pesos

Manzana Royal Gala por kilo a $41.80 pesos

Manzana Golden bolsa a $36.80 pesos

Tuna Blanca por kilo a $29.80 pesos

Pera danjou por kilo a $35.80 pesos

Limón con semilla por kilo a $19.80 peos

Calabaza italiana por kilo a $29.80 pesos

Nopal entero por kilo a $34.80 pesos

Flor de Jamaica a granel a $219 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero por kilo a $38.90 pesos

Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos

Fajita de pollo por kilo a $99.90 pesos

Menudo de res panza por kilo a $114 pesos

Filete de Mojarra por kilo a $134.90 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $179 pesos

Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

