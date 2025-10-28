Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 28 de octubre

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.

Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Hoy, frutas como la toronja y varios tipos de manzanas entran la promoción, así como la carne molida de cerdo y la pechuga de pollo sin piel.

Además, la tienda ofrece disfraces para Halloween desde 469.00 pesos y hasta 70 % de ahorro en productos de belleza como maquillaje, productos para el cuidado del cabello y perfumes.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 24.90 pesos por kilo.

Champiñones: 69.00 pesos por kilo.

Cilantro: 7.90 por manojo.

Espinacas: 7.90 por manojo.

Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.

Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.

Manzanas (jazz, ambrosía, cosmic crisp, granny Smith o gala): 39.90 pesos por kilo.

Melón chino: 24.90 pesos por kilo

Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.

Pepino: 19.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 39.90 pesos por kilo.

Piña miel: 16.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Tuna blanca: 29.90 por kilo.

Uva verde, charola, 69.00 pesos.

Carnes y pescados