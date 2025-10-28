Martes, 28 de Octubre 2025

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 28 de octubre

A las ofertas en alimentos se suman precios especiales en productos de belleza y artículos para Halloween

Por: G. Solano

Cinco variedades de manzanas son parte de las ofertas hoy en Walmart. AP/Archivo

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.

Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Hoy, frutas como la toronja y varios tipos de manzanas entran la promoción, así como la carne molida de cerdo y la pechuga de pollo sin piel.

Además, la tienda ofrece disfraces para Halloween desde 469.00 pesos y hasta 70 % de ahorro en productos de belleza como maquillaje, productos para el cuidado del cabello y perfumes.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass: 24.90 pesos por kilo.
  • Champiñones: 69.00 pesos por kilo.
  • Cilantro: 7.90 por manojo.
  • Espinacas: 7.90 por manojo.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.
  • Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.
  • Manzanas (jazz, ambrosía, cosmic crisp, granny Smith o gala): 39.90 pesos por kilo.
  • Melón chino: 24.90 pesos por kilo
  • Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.
  • Pepino: 19.90 pesos por kilo.
  • Perón golden Chihuahua: 39.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Tuna blanca: 29.90 por kilo.
  • Uva verde, charola, 69.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Carne de cerdo deshebrada SuKarne, 300 gramos, 64.00 pesos.
  • Carne molida de cerdo: 115.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural: 145.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 154.00 pesos por kilo.
     

