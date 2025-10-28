Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 28 de octubre

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.Los precios especiales son válidos tanto en las más de 2 mil sucursales físicas como en su tienda en línea: super.walmart.com.mx. Para compras en línea, puedes elegir entre recibir tu pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".Hoy, frutas como la toronja y varios tipos de manzanas entran la promoción, así como la carne molida de cerdo y la pechuga de pollo sin piel.Además, la tienda ofrece disfraces para Halloween desde 469.00 pesos y hasta 70 % de ahorro en productos de belleza como maquillaje, productos para el cuidado del cabello y perfumes.Frutas y verdurasCarnes y pescados