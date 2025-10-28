¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 28 y 29 de octubre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Acelgas Rollo: $10.90

Aguacate Hass Enmallado Pieza: $26.90

Alcachofa Microondas Nutribits Bolsa 2 Piezas: $24.90

Calabaza Pay por kg: $30.00

Cebolla Amarilla por kg: $18.99

Cebolla Morada por kg: $25.00

Chayote sin Espinas por kg: $18.90

Chile Chedraui Mulato Bolsa 100g: $27.20

Chile Jalapeño por Kg: $27.70

Col de Bruselas Campo Vivo Orgánico 400g: $34.90

Elote por Pieza: $9.90

Espinaca Baby Vegetalistos 125g: $9.90

Floretes de Coliflor Fresh Garden 500g: $9.90

Jamaica por kg: $160.00

Jícama por Kg: $24.80

Kiwi por Kg: $89.00

Manzana Ambrosia kg: $59.90

Manzana Fuji kg: $59.90

Manzana Jonagold kg: $59.90

Manzana Sugar Bee por kg: $59.90

Naranja Agria kg: $12.90

Papa Cambray por kg: $21.99

Pera Mantequilla por Kg: $59.00

Pimiento Naranja por kg: $89.00

Pimiento Rojo por kg: $79.90

Plátano Macho por Kg: $30.00

Rambután kg: $29.90

Uva Negra Domo Chumis 454g: $49.90

Yerbabuena Fresca Tiempo de Cosecha 50g: $5.00

NA