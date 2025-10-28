Martes, 28 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 28 y 29 de octubre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 28 y 29 de octubre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Pixabay

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 28 y 29 de octubre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Acelgas Rollo: $10.90
  • Aguacate Hass Enmallado Pieza: $26.90
  • Alcachofa Microondas Nutribits Bolsa 2 Piezas: $24.90
  • Calabaza Pay por kg: $30.00
  • Cebolla Amarilla por kg: $18.99
  • Cebolla Morada por kg: $25.00
  • Chayote sin Espinas por kg: $18.90
  • Chile Chedraui Mulato Bolsa 100g: $27.20
  • Chile Jalapeño por Kg: $27.70
  • Col de Bruselas Campo Vivo Orgánico 400g: $34.90
  • Elote por Pieza: $9.90
  • Espinaca Baby Vegetalistos 125g: $9.90
  • Floretes de Coliflor Fresh Garden 500g: $9.90
  • Jamaica por kg: $160.00
  • Jícama por Kg: $24.80
  • Kiwi por Kg: $89.00
  • Manzana Ambrosia kg: $59.90
  • Manzana Fuji kg: $59.90
  • Manzana Jonagold kg: $59.90
  • Manzana Sugar Bee por kg: $59.90
  • Naranja Agria kg: $12.90
  • Papa Cambray por kg: $21.99
  • Pera Mantequilla por Kg: $59.00
  • Pimiento Naranja por kg: $89.00
  • Pimiento Rojo por kg: $79.90
  • Plátano Macho por Kg: $30.00
  • Rambután kg: $29.90
  • Uva Negra Domo Chumis 454g: $49.90
  • Yerbabuena Fresca Tiempo de Cosecha 50g: $5.00

