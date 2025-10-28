Buen Fin 2025: ¿Cómo saber si el registro de tu negocio fue exitoso?

Del 13 al 17 de noviembre se celebrará la edición 2025 de El Buen Fin, el programa de ofertas que desde 2011 se realiza en México y que ha demostrado ser un detonante del mercado nacional antes de la temporada navideña.

Los consumidores se benefician de rebajas y promociones bancarias, pero los vendedores también ven mejoras en sus volúmenes de ventas, obtienen publicidad y la oportunidad de ganar alguno de los premios ofrecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, el registro de los comercios es gratuito, por lo que formar parte del "fin de semana más barato del año" representa una oportunidad con muchos beneficios y pocos riesgos.

Requisitos para inscribir un comercio a El Buen Fin:

Tener RFC activo y válido.

Estar legalmente constituido (empresa o negocio).

Proporcionar un número telefónico de contacto.

Tener ubicación física y domicilio fiscal.

Tener un sitio de internet.

Dónde realizar la inscripción:

Ingresa al sitio www.elbuenfin.org

Ubica la sección "Empresas" y haz clic en "Participa y regístrate en El Buen Fin".

Si ya has participado en eventos anteriores y tienes una cuenta, inicia sesión.

Completa el formulario y acepta términos y condiciones.

Sigue las instrucciones para concluir tu registro.

¿Cómo saber si el registro de tu negocio fue exitoso?

El sistema funciona en tiempo real; basta con llenar los campos obligatorios para formar parte del programa. En caso de que haya alguna omisión, la misma página mostrará dónde está el error para así poder corregirlo de inmediato. Una vez que el registro está completado, automáticamente se forma parte de El Buen Fin. Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección anotada durante el registro.

El portal estará habilitado para registro de participantes hasta el 12 de noviembre de 2025.

Por otra parte, el registro en el programa de sorteos del SAT es un proceso independiente y se debe realizar en la página https://www.sat.gob.mx.

