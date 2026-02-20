Cambio de horario 2026: Estos lugares de México sí deben ajustar sus relojes

Hace ya algunos años, la Cámara de Diputados aprobó la derogación del Horario de Verano en México, una medida que entró en vigor el 30 de octubre de 2022. Sin embargo, este ajuste contempló una excepción, por lo que algunos municipios, casi cuatro años después, sí tendrán que cambiar la hora para no afectar las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Ya no hay horario de verano en Jalisco

Jalisco es uno de los estados donde ya no hay horario de verano. En cambio, hay lugares donde se ajustarán los relojes muy pronto, el próximo domingo 8 de marzo.

ESPECIAL / Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos

El horario de verano ya no aplicó en México el primer domingo de abril del año 2023, como fue cotidiano desde su aprobación en el año de 1996.

¿Dónde sí se aplicará el cambio de horario 2026 en México?

La eliminación del horario de verano aplicó para todo el territorio mexicano, a excepción de algunos municipios de la franja fronteriza norte, los cuales tendrán que adelantar los relojes una hora cuando llegue el momento de hacer el cambio.

Según la Secretaría de Energía, el horario de verano entrará en vigor en una lista de municipios en los estados de:

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León: Anáhuac.

Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

La Secretaría de Energía recomienda a la población que habita en los sitios antes mencionados consultar más información sobre esta medida en los medios oficiales de cada entidad.

Además lee: La alberca natural más grande del mundo que no está lejos de Guadalajara

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF