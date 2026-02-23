El día de ayer culminó la gran mayoría de partidos agendados para la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, con pendiente el Querétaro contra FC Juárez tuvo que aplazarse por la ola de bloqueos y violencia ocasionada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", fundador y líder del Cartel Nueva Generación (CNG).

La jornada terminó con la gran victoria de Pumas (2-0) sobre los Rayados de Monterrey en el Estadio de Ciudad Universitaria, con lo que confirmó su gran nivel en la Liga MX al colocarse tercero en la posición de la Tabla General y mantuvo la calidad de invicto.

Aunque el partido de la jornada fue el Cruz Azul y Chivas que terminó con la primera derrota del Guadalajara en el Clausura 2026. Con ello, la racha de victorias seguidas de los rojiblancos se mantuvo en seis.

El Atlas, por su parte, anotó tres goles seguidos a partir del final del primer tiempo, para darle la voltereta al Atlético San Luis y seguir clasificado en puestos de liguilla.

Pero eso fue a nivel de clubes; a continuación te mostramos qué pasó con los jugadores.

Así quedó la tabla de goleo individual de la Liga MX tras la Jornada 7 del Clausura 2026

Pos Jugador Club Goles 1 Joao Pedro Geraldino Atlético de San Luis 7 2 Armando González Guadalajara 5 3 José Antonio Paradela Cruz Azul 4 4 Joao Paulo Dias Toluca 4 5 José Salomón Rondón Pachuca 4

Pese a la derrota frente al Atlas, Joao Pedro se consolidó como el goleador del momento en la Liga MX.

