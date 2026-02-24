Pensión Bienestar: ¿Qué pasa si no hice el registro en febrero 2026?

El pasado domingo 22 de febrero se cerró el registro para adultos mayores de la Pensión Bienestar 2026. Si no alcanzaste a registrarte, en esta nota te decimos si puedes realizar este trámite fuera de tiempo.

La Pensión Bienestar para adultos mayores es un apoyo económico brindado por el Gobierno de México que forma parte de los Programas para el Bienestar. El objetivo es que las y los beneficiarios tengan un respaldo financiero que les ayude en sus gastos diarios para sus recursos básicos como alimentos, medicamentos, transporte público, etc.

¿Puedo registrarme en la Pensión Bienestar fuera de tiempo?

En registros de años pasados, la Secretaría del Bienestar ha dado la opción de que las y los adultos mayores puedan hacer su registro rezagado; sin embargo, en este año no se ha confirmado nada al respecto. Se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales de los Programas para el Bienestar para saber información actualizada.

Asimismo, a través de este medio seguiremos compartiendo información actualizada.

¿Cuál es el pago de la Pensión Bienestar 2026?

En este 2026, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año pasado. Aquí te compartimos los pagos actualizados por programa hasta febrero y que serían iguales para el bimestre marzo-abril:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Para más información sobre la Pensión Bienestar, puedes comunicarte al 800 639 42 64.

AS