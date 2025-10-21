Martes de 2x1 en Krispy Kreme, así aplica hoy en bebidas preparadas

¡Una gran noticia para iniciar el día! Krispy Kreme ha decidido que todos los martes serán el día de 2x1 en bebidas preparadas, si te interesa saber el cómo puedes adquirir tu promoción, a continuación te informamos sobre dicha dinámica que llevará a cabo la emblemática cadena estadounidense de donas y cafeterías.

Te recomendamos tomar en consideración que la validez de la oferta se mantiene hasta agotar existencias, por lo que la participación puede estar limitada.

Para disfrutar de tu bebida favorita de esta cadena que brinda el toque perfecto de dulce al final de una comida o al inicio de un día que puede sentirse gris, debes acudir a tu sucursal más cercana, sin embargo, si no tienes oportunidad de ir a mostrador la promoción también aplica en plataformas de Delivery y WhatsApp, además de tiendas Krispy Kreme dentro de Liverpool. Por otro lado, esta oferta no aplica en aeropuertos.

Cabe resaltar que un aspecto fundamental de las políticas de la empresa es que las promociones no son acumulables. Esto significa que cualquier oferta de bebidas 2x1 no aplicará junto con otros descuentos o promociones preexistentes.

CT