En medio de la confusión por las fechas y de los cambios de última hora, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que hoy inició la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante una conferencia de prensa que se convocó a última hora, el funcionario dijo: "Lo que pasa ahora es que es la primera conversación formal o, dicho de otro modo, ya estamos en la revisión prácticamente".

El funcionario dijo que no vendrá el titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), y dijo desconocer cuándo se integrará Canadá a las negociaciones, a pesar de que consideró que estamos en la revisión del T-MEC.

Sobre la ausencia de Greer dijo: "El embajador Green me habló ayer para informarme que el día de hoy habría reunión de gabinete con el presidente Trump, cosa que ocurrió y que él estaba convocado y por esa razón no está en este momento en México, pero estamos en comunicación y nos han enviado una delegación de muy buen nivel, que es el más alto nivel de Estados Unidos".

Por lo que desestimó que se vaya a "descafeinar" o bajar de nivel la reunión, ya que comentó que a la reunión que se lleva a cabo en la Ciudad de México, vino el representante adjunto de Comercio, el embajador Jeff Goettman.

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"Para mí es muy claro que, si se quisiera descafeinar la reunión, mejor no vienen o nos mandan un nivel diferente al que está aquí...si el embajador Greer no está hoy es por otra razón. El presidente (estadounidense Donald Trump) decidió ayer llamarlo a una reunión de gabinete, no sabíamos qué iba a ocurrir", comentó.

Sobre la incorporación de los canadienses dijo: "Eso todavía no sabemos, pero espero que sea pronto". Ebrard dijo que seguirán las rondas el 16 y 17 de junio, en Washington, D.C., y el 20 de julio, será la tercera ronda, lo que "es sumamente importante también porque tiene que ver con los siguientes pasos de la revisión del tratado comercial".

Aunque la USTR envió un comunicado en el que dijo que los temas a tratar serían reglas de origen y seguridad económica, el secretario de Economía de México explicó que entre hoy y el viernes se abordarán los temas del sector automotriz, acero y aluminio que "para nosotros son una gran preocupación", así como dispositivos médicos y manufactura avanzada.

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Añadió que, por parte de Estados Unidos, participan el asistente de la USTR para el hemisferio occidental, Daniel Watson, la responsable de pequeñas empresas, acceso a mercado y competitividad industrial, Sushan Demirjian; la encargada de Asuntos Laborales, Katherine Mastman, el representante de la USTR para Norteamérica, Daniel O´Brien, y la especialista de la USTR en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Amanda Mayhew.

En cuanto al ambiente de la negociación dijo que "los ánimos son muy buenos, tenemos una muy buena relación de trabajo, pues ya llevamos mucho tiempo viéndonos, ahorita nos dio gusto verlos, saludarlos... somos colegas, nos respetamos y tenemos afecto, no importa que a veces las discusiones puedan ser muy profundas porque los intereses de cada país pueden ser diferentes, pero la conversación y la relación yo la veo muy buena, la verdad muy amigable", concluyó.

JM