IPC de la Bolsa Mexicana avanza 1.19% hoy y liga dos jornadas con ganancias

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró este miércoles 27 de mayo del 2026 una ganancia de 1.19 %, y mantuvo su racha al alza; mientras su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), escaló hasta las 70 mil 021.35 unidades, en una jornada con cierres positivos a nivel mundial.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Volaris (+4.38 %), Industrias Peñoles (+3.65 %), Kimberly-Clark (+3.58 %), Banorte (+3.72 %) y Banco del Bajío (+2.94 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el avance de este miércoles, el mercado mexicano registra una ganancia del 4.01 % en lo que va de mayo y un rendimiento del 9.86 % en lo que va de 2026.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.35 % frente al dólar, al cotizar en 17.35 unidades por dólar, frente a los 17.29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 245.2 millones de títulos por un importe de 24 mil 677 millones de pesos.

De las 780 empresas que cotizaron en la sesión, 481 cerraron con sus precios al alza, 270 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

JM